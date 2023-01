Movimento tranquilo na chegada dos convidados para a posse de Raquel na Alepe

A- A+

Com esquema de bloqueios nas ruas do entorno da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a cerimônia de posse da governadora eleita, Raquel Lyra (PSB), e da sua vice, Priscila Krause (Cidadania), marcada para as 15h30 deste domingo (1°), já começa a atrair autoridades e eleitores no Recife.

A movimentação na sede do legislativo estadual ainda é calma, com os convidados chegando aos poucos. Alguns poucos apoiadores se posicionaram em frente ao Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, com bandeiras da campanha de Raquel.

Nomes do novo governo já marcam presença na solenidade, como os secretários executivos Dani Brito (imprensa), Arthur Neves e Igor Cadena (executivos da Casa Civil). Os vereadores do Recife Alcides Cardoso (PSDB) e Victor André Gomes (União Brasil) também estão presentes.

Entre outros nomes que já aguardam a cerimônia na Alepe, estão o ex-deputado federal Bruno Araújo (presidente nacional do PSDB) e o deputado estadual eleito Jarbas Filho (PSB). O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PSL), que também disputou o cargo de governador, também é um nome confirmado na posse.



