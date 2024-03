A- A+

ELEIÇÕES 2024 Mozart Sales inscreve candidatura para disputar indicação do PT para vice na chapa de João Campos Segundo a senadora Teresa Leitão, a candidatura de Sales é apoiada por 83% do Diretório Municipal do Recife

• Humberto diz que final de março é o melhor momento para João Campos definir o vice da chapa

Mesmo após o pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em adiar a reunião do Diretoria Municipal do Recife, que iria discutir a indicação do vice do prefeito João Campos (PSB) para as eleições municipais deste ano, o Partido dos Trabalhadores inscreveu a inscrição da pré-candidatura médico e ex-vereador do Recife, Mozart Sales, para a "possível" vaga de vice-prefeito do Recife. A inscrição foi divulgada durante ato que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (15), na sede do PT, no Recife.

De acordo com a senadora Teresa Leitão (PT), que esteve presente no ato de assinatura da candidatura, a movimentação não tem como objetivo pressionar ou "emparedar" o prefeito João Campos mas defender o projeto e ideais do partido, e mostrar que podem agragar bastante à chapa do candidato à reeleição pelo PSB.

"Chegou a hora de nós, eleitoralmente falando, defendermos o nosso projeto. E nada mais justo do que podermos, claro, sem pressionar ou emparedar o prefeito, apresentar, como estamos fazendo, as nossas credenciais. Para que possamos, aqui no estado, agregar a chapa do prefeito João Campos tudo o que uma chapa majoritária precisa; e que o PT agrega", afirmou a senadora.

Estiveram presentes, ainda, no ato da assinatura, o Presidente Municipal do PT, Cirilo Mota; o vereador, Osmar Ricardo; o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Recife, Oscar Barreto, e Ivete Caetano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe).

Candidatura

Ainda segundo Teresa Leitão, a candidatura de Sales é apoiada pela grande maioria do diretório municipal. "Nós temos hoje um Diretório Municipal do Recife apoiando esta candidatura 83% dos votos, o suficiente para consagrá-la".

Para Mozart Sales, o que o partido está querendo retomar com a uma posição de vice na chapa de João Campos são os momentos mais "auspiciosos, felizes e importantes" da história de Pernambuco.

"Os momentos mais importantes, estratégicos, salutares, progressistas, de maior harmonia e de maior construção política desse estado se deram no momento em que o PT e o PSB comandaram as frentes políticas de Pernambuco. Sob o comando do presidente Lula, do ex-governador Eduardo Campos (PSB) e também do ex-prefeito João Paulo (PT)", disse Mozart.

Modelo de sucesso

O petista também defendeu a replicação do cenário conquistado nacionalmente com a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

"Era natural esse caminho de aproximação a partir da aliança nacional do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. E também a partir do momento em que o PT passou a integrar os quadros da gestão municipal do prefeito João Campos. Era natural que houvesse, sob a condução do prefeito João Campos, e do partido, um debate para que o PT passasse a ocupar a função de vice-prefeito da cidade", afirmou Mozart.

Disputa

O Diretório Municipal está dividido entre dois nomes: o do deputado federal Carlos Veras (PT) e o do médico e ex-vereador do Recife, Mozart Sales, atual assessor especial do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Mozart Sales é apoiado pela senadora Teresa Leitão. Já Carlos Veras, pelo senador Humberto Costa. Assim como o médico, Veras também deve assinar sua candidatura nesta sexta-feira (15), na sede do Partido dos Trabalhadores; porém, sem a presença de ato. Após a aplicação da candidatura, o deputado deve se pronunciar por meio de nota.

