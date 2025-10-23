Qui, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONTRATOS

MP de Contas pede ao TCU que investigue locação de carros de alto padrão pelo Senado

Os veículos contratados são de alto padrão, com itens como teto solar, motor turbo e conectividade avançada

Reportar Erro
Ministério Público pediu que o TCU apure possíveis irregularidades na locação das SUVs pelo SenadoMinistério Público pediu que o TCU apure possíveis irregularidades na locação das SUVs pelo Senado - Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou, nesta quinta-feira, 23, uma representação solicitando que o tribunal investigue a legalidade dos contratos de aluguel de veículos de alto padrão utilizados pelo Senado Federal.

O documento é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, que destacou um novo contrato firmado com a empresa Quality Aluguel de Veículos para a locação de 79 SUVs, no valor de R$ 796,5 mil, montante superior ao contrato anterior, de R$ 377,8 mil. As informações são da CNN Brasil.

Leia também

• Senado aprova criação de 530 novos cargos no STF e STJ com remanejamento de R$ 25 milhões

• Isenção do IR no Senado tem efeito fiscal negativo de R$ 1 bi por ano, diz IFI

• Senado aprova projeto que enquadra misoginia como crime de discriminação



Os veículos contratados são de alto padrão, com itens como teto solar, motor turbo e conectividade avançada. Para Furtado, o uso de recursos públicos deve ser direcionado ao "bem-estar coletivo", principalmente, considerando um momento de "restrições orçamentárias".

"O Senado opta por alugar veículos em um momento dessas restrições orçamentárias, quando é preciso priorizar gastos que atendam efetivamente aos interesses da sociedade", afirmou o subprocurador.

"Decisões como essa devem ser amplamente debatidas e justificadas, garantindo que cada centavo gasto seja direcionado para promover o bem-estar coletivo", acrescentou.

Furtado também ressaltou que as verbas públicas devem ser aplicadas com base em critérios técnicos sólidos, voltados ao atendimento das demandas da população.

Diante do caso, o Ministério Público pediu que o TCU apure possíveis irregularidades na locação das SUVs, avalie a necessidade dos veículos de luxo e examine as justificativas técnicas apresentadas, verificando se a locação é mais vantajosa que a compra.

Se forem confirmadas irregularidades, o subprocurador-geral solicita que o TCU abra uma tomada de contas especial para identificar os responsáveis e encaminhe o caso ao presidente do Senado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter