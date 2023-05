A- A+

FRAUDE NA VACINAÇÃO MP do TCU pede suspensão de pensão do Exército para "viúva" de ex-major preso por suspeita de fraude Em representação, subprocurador questiona os ganhos de mais de R$ 20 mil mensais após exclusão de ex-militar, considerado "morto ficto" pela corporação

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União requereu a suspensão do pagamento da pensão mensal de R$ 22 mil do Exército a “viúva” do ex-major Ailton Gonçalves Moraes Barros, preso pela Polícia Federal por suspeita de fraudes em comprovantes de vacinação para Covid-19 de parentes e funcionários do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na representação, o subprocurador-geral Lucas Furtado pede que seja apurado se a pensão por “morte ficta” paga a mulher do ex-militar após sua exclusão da corporação ainda é vigente no ordenamento jurídico atual.

“(…) em se confirmando as irregularidades, instaurar os devidos processos de Tomada de Contas Especial (TCE) a fim de apurar as responsabilidades dos agentes envolvidos e buscar o ressarcimento dos danos causados”, escreve o subprocurador no documento, ao qual O GLOBO teve acesso.

Como capitão paraquedista lotado em Deodoro, no Rio, Barros foi acusado, entre 1999 e 2002, por atropelamento intencional de um soldado e casos de intimidação e insubordinação, conforme Conselho de Justificação instaurado pelo Exército em 2003. Antes, em 1997, segundo o mesmo processo, Barros foi preso por oito dias após um episódio no qual tentou “abusar sexualmente” de uma mulher, em acampamento da unidade militar de Natal (RN) na qual estava lotado.

Segundo a investigação da PF, Barros foi procurado em novembro de 2021 pelo então ajudante de ordens da Presidência, Mauro Cid, para intermediar a obtenção de documentos fraudulentos de imunização para Covid-19. O ex-major ajudou familiares de Cid a obterem certificados falsos com auxílio de servidores da prefeitura de Duque de Caxias. O mesmo estratagema foi usado em dezembro de 2022 para emitir comprovantes para Bolsonaro e assessores às vésperas de viajarem para os Estados Unidos.

No mesmo mês, Barros enviou mensagens a Cid estimulando um golpe militar contra a posse do presidente Lula. “Tem que continuar pressionando o (comandante do Exército, general Marco) Freire Gomes para que ele faça o que tem que fazer”, disse Barros, em áudios obtidos pela PF e revelados pela CNN. Na época, o ex-militar ocupava um cargo comissionado na secretaria de Casa Civil do governo do Rio; ele foi exonerado em janeiro deste ano.

No processo em que o Superior Tribunal Militar (STM) o puniu com a perda da patente em 2008, Barros alegou ser alvo de perseguição após ter denunciado um superior por “abuso de autoridade e atitudes preconceituosas em relação à cor da pele”. Além do racismo, o então militar disse que passou a “sofrer repressão de cunho político” em 2002, “após o lançamento de sua candidatura a deputado estadual pelo PT” — no mesmo ano em que Lula se elegeria à Presidência pela primeira vez.

Os ministros do STM justificaram a exclusão de Barros do Exército alegando que ele “denegriu a instituição (...) e, pior, terminou servindo de péssimo exemplo em termos de hierarquia e disciplina”.

