Investigação MP e polícia investigam show de 'gogo boys' em evento pelo mês da mulher promovido no Maranhão Gincana no último sábado viralizou nas redes sociais devido à reação do público perante a performance dos profissionais e recebeu críticas pela suposta presença de menores no local

Uma gincana promovida pelo mês das mulheres pela Secretaria Municipal da Mulher da cidade de Coelho Neto (MA) se tornou alvo de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público (MP) do estado após serem divulgados vídeos de uma apresentação de "gogo boys" fazendo striptease para participantes.

O evento, que ocorreu no último sábado, viralizou nas redes sociais devido à reação do público perante a performance dos profissionais e rendeu críticas de parte dos internautas por conta do possível gasto de dinheiro público com a dança sensual, além da presença de menores de idade no local.

Embora a prefeitura tenha divulgado nesta segunda-feira um comunicado sobre a agenda em seu site oficial, ela não citou a dança sensual como parte do cronograma.

A gestão informou apenas que a “Gincana da Mulher” foi uma promoção ao “empoderamento feminino” e que foram feitas “atividades voltadas para o entretenimento, aprendizado, diversão e apresentações musicais, tornando a experiência ainda mais especial.”

Ainda de acordo com a prefeitura, o evento contou com a participação de cerca de 500 mulheres e incluía outras atividades, como torneios esportivos, apresentações culturais e a primeira marcha contra o feminicídio no município.

O MP-MA informou em nota que "a 2ª Promotoria de Justiça de Coelho Neto tem um procedimento em tramitação a respeito do tema".

O texto continua: "De acordo com o promotor de Justiça Rodrigo de Vasconcelos Ferro, estão sendo adotadas as providências necessárias e sendo feito o acompanhamento de todas as etapas do processo de investigação".

Já a Polícia Civil comunicou que a Delegacia de Coelho Neto abriu investigação preliminar sobre o ocorrido e está analisando as imagens do evento.

Além disso, também requisitaram informações à Secretaria Municipal da Mulher a respeito da presença de crianças ou adolescentes no local.

"Se confirmada a presença de menores de idade durante a apresentação, a Polícia Civil vai instaurar inquérito criminal, e os organizadores do evento podem ser responsabilizados em conformidade com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)", pontuou a corporação.

A Prefeitura de Coelho Neto foi demandada a respeito dos gastos relacionados à contratação dos "gogo boys" e sobre a presença ou não de menores no evento, mas não se posicionou até a publicação desta matéria.

