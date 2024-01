MP e TCU pedem investigação de viagem de ministro Márcio Macêdo para micareta em Aracaju

A- A+

O Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) apresentou nesta quarta-feira uma representação para que o TCU investigue a viagem realizada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, no final de 2023, durante o Pré-Caju, carnaval fora de época em Aracaju. O caso motivou a saída da número 2 do Ministério, Maria Fernanda Ramos Coelho, conforme revelou o colunista do Globo, Lauro Jardim.

No documento protocolado nesta terça-feira, o subprocurador-geral Lucas Furtado pediu que o TCU adote as medidas necessárias para investigar "possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa" no uso de verbas públicas para compra de passagens.

Furtado destacou que Aracaju é reduto eleitoral de Márcio Macêdo. De acordo com dados do Portal da Transparência, três servidores tiveram viagens autorizadas para Aracaju no período de realização do Pré-Caju.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, com a recusa de Maria Fernanda Coelho em autorizar a viagem, o próprio ministro teria se encarregado de assinar a compra das passagens. De acordo com o MPTCU, o caso poderia constituir desvio de finalidade no uso de recursos públicos. A viagem foi justificada com uma agenda em uma ONG em Aracaju, para a qual Macêdo teria sido convidado.

Nas suas redes sociais, entretanto, não há registros desse evento, mas pelo menos quatro publicações do ministro no Pré-Caju.

"No caso noticiado, não houve interesse público a ser satisfeito, mas apenas o interesse privado do ministro e de seus apadrinhados, que veio a ser custeado com o suado dinheiro do contribuinte", afirmou Lucas Furtado.

Veja também

pagamentos Durigan diz que reoneração da folha deve buscar equilíbrio