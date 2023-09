A- A+

Justiça MP junto ao TCU pede a reabilitação das empresas punidas pela Lava-Jato, após decisão de Toffoli Na quarta, ministro determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) sugeriu a reabilitação de empresas punidas no âmbito da Lava-Jato. Representação assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado pede uma análise para que sejam anuladas declarações de inidoneidade, “de modo a prevenir a insegurança jurídica decorrente da aplicação de sanções baseadas em processos derivados de atos judiciais anulados pelas instâncias competentes”.

— Peço à reabilitação de todas as empresas afetadas. É uma questão de ponderação: declarar a inidoneidade de todo setor é muito grave. Mas tudo vai ser analisado sem pressa pelos técnicos do TCU — disse Furtado ao Globo.

Na representação, o procurador pede que sejam identificados todos os processos internos em que tenha sido aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública às empresas condenadas com base em processos judiciais conduzidos pela Operação Lava-Jato e que tenham sido anulados por força da decisão de Toffoli.

Com esses processos identificados, ele sugere à Controladoria Geral da União que adote as providências necessárias anular as declarações de inidoneidade aplicada. Na sequência, seria feita uma apuração para identificar os prejuízos causados e a imputação de responsabilidade aos agentes envolvidos.

Devolução de multas, revisão de penas da Lava-Jato e mais: veja perguntas e respostas sobre a decisão de Toffoli

Na quarta-feira, 6, ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, homologado em 2017, que atingiu dezenas de políticos de vários partidos.

Nos últimos anos, os ministros Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, e Toffoli, que herdou o caso, já haviam anulado as provas em diversos processos, incluindo os do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas decisões, contudo, eram tomadas caso a caso. Agora, a determinação vale para todas as ações.

Defesa de Lula

No acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas da empresa obtidas pela operação Lava Jato, companhias foram punidas e sofreram sanções, como o impedimento de participar de licitações.

Na ocasião, a defesa de Lula era capitaneada pelos advogados Cristiano Zanin, agora ministro da Corte, e Valeska Teixeira. Eles entraram com uma ação conhecida como “reclamação”, usada para garantir o cumprimento de decisões ou entendimentos tomados pelo STF e apontados como violados.

A decisão do ministro ainda se baseou na troca de mensagens entre procuradores da Lava-Jato em canal no Telegram, reunidos no âmbito da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. Toffoli citou conversas em que os procuradores citaram reuniões com o Federal Bureau of Investigation (FBI), na tentativa de quebrar a criptografia e ter acesso a outro sistema usado para a contabilidade de propinas da Odebrecht, o My Web Day B.

Veja também

G20 Lula desembarca na Índia; veja a agenda completa do presidente na reunião do G20