MP junto ao TCU quer saber se Ramagem "incentivou e encobriu" uso de programa espião

A- A+

O Ministério público Junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou nesta segunda-feira (29) a abertura de uma investigação para apurar se Alexandre Ramagem ‘incentivou e encobriu o uso ilegal’ do programa espião FirstMile quando era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), na gestão de Jair Bolsonaro.

O MP pede ainda que o TCU apure se houve uso indevido de recurso público, com fins pessoais, na compra e operação da ferramenta. O caso foi revelado pelo Globo em março do ano passado, o que levou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar o caso.

A representação foi feita nesta segunda-feira (29) pelo subprocurador-geral do MP, Lucas Rocha Furtado. No documento, ele argumenta que cabe ao TCU zelar pelo bom uso dos recursos públicos e pede que, confirmadas as irregularidades, a Corte instaure uma tomada de contas especial para apurar possível “utilização indevida de tempo e recursos da máquina pública para interesses pessoais”

Na manhã desta segunda (29), o vereador do Rio de Janeiro Rio Carlos Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal para apurar indícios de um esquema de espionagem ilegal durante o governo de Jair Bolsonaro. O filho do ex-presidente é suspeito de ter sido um dos destinatários das informações levantadas de forma clandestina. O caso foi revelado pelo jornal O Globo em março do ano passado. Ao todo, a PF cumpre nove mandados de busca e apreensão: cinco no Rio, um em Brasília, um em Formosa (GO), um em Salvador e um em Angra dos Reis.

Veja também

Abin Abin: ministro fala em "contaminação" e diz que investigações "têm que continuar" em todos os órgãos