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Refit MP mira empresários ligados à Refit por fraude fiscal de R$ 5,5 bilhões Foram cumpridos 17 mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (11)

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (11), 17 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com uma fraude fiscal da ordem de R$ 5,5 bilhões no estado. Os alvos são empresários ligados à Refinaria de Manguinhos (Refit), na zona norte da capital fluminense. Até o momento da publicação, dez pessoas já haviam sido presas.

De acordo com o MPRJ, também foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. As diligências, autorizadas pela 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital, foram feitas na cidade do Rio e no estado de São Paulo.

Estão entre os alvos dos mandados estão Ricardo Andrade Magro, controlador da empresa, seus pais, um avô e um tio. Também foram alvos um suplente de deputado federal e um piloto de Fórmula Truck.

A investigação da promotoria de Justiça do Rio apura crimes tributários que teriam sido praticados pela Refinaria de Manguinhos e pelas distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.

De acordo com o MPRJ, as empresas teriam sonegado algo em torno de R$ 5,5 bilhões em tributos estaduais.

Segundo os promotores, a Refit controlava todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva do refino de óleo, o que inclui a importação de derivados de petróleo, a produção de gasolina e a venda do combustível às distribuidoras, responsáveis pelo abastecimento dos postos.

Com essa estrutura teria sido possível praticar sucessivas fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final.

Segundo o MPRJ, Ricardo Andrade Magro, que está foragido no exterior, colocava pessoas de confiança em quadros societários das empresas envolvidas e, com isso, mantinha o controle sobre elas.

A Agência Brasil está tentando contato com a defesa do empresário.

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