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MP pede ao TCU avaliação de piora do déficit primário e possível efeito eleitoral

A representação solicita que a Corte de Contas avalie se o cenário pré-eleitoral colaborou para o agravamento do déficit

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MP solicitou ao Tribunal de Contas da União análise da evolução do déficit primárioMP solicitou ao Tribunal de Contas da União análise da evolução do déficit primário - Foto: Agência Brasil/Arquivo

O Ministério Público (MP) pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) nesta segunda-feira, 6, para analisar evolução do déficit primário do governo federal e a apuração das causas de sua deterioração, incluindo "eventual influência da proximidade das eleições de 2026 sobre o resultado das contas públicas".

Segundo a descrição do processo, enviado pelo subprocurador, Lucas Furtado, a representação solicita que a Corte de Contas avalie se o cenário pré-eleitoral colaborou para o agravamento do déficit, incluindo as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central.

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A iniciativa não considera a existência de irregularidades, mas busca verificar se decisões de política fiscal adotadas às vésperas do pleito de 2026, na tentativa de mobilizar público eleitor, tiveram impacto sobre o desempenho das contas públicas.

Entre os aspectos passíveis de avaliação estão medidas relacionadas a despesas, arrecadação e execução orçamentária.

 

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