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RIO DE JANEIRO MPE dá parecer contra recurso de coligação de Paes por 2º turno para o governo do Rio Documento enviado ao TSE rechaça contestação da anulação dos votos de Anthony Garotinho

O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer, neste domingo, pela rejeição de um recurso da coligação do Eduardo Paes (PSD) para a realização de segundo turno na disputa pelo governo do Rio. O ex-prefeito da capital fluminense questiona na Justiça a exclusão dos votos do terceiro colocado no pleito, o ex-gestor estadual Anthony Garotinho (Republicanos), do cálculo de válidos — com a medida, o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL), foi considerado eleito no primeiro turno.

As informações foram publicadas inicialmente pelo g1. O parecer, enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, aponta que a Corte já analisou o caso dos votos de Garotinho. O recurso, neste sentido, não teria elencado falhas que justificassem alguma decisão diferente.

“A irresignação da coligação revela, portanto, mero inconformismo com a solução adotada. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir o julgamento nem a obter pronunciamento em tese destinado a orientar casos futuros”, escreveu Barbosa.

O MPE também se opôs, no parecer, à entrada do diretório nacional do PSB no caso e à análise de outro recurso, apresentado por quatro eleitores.

O imbróglio também foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 12 de novembro, o ministro Cristiano Zanin negou liminar pedida pelo PSD pela realização de segundo turno. O magistrado disse, na ocasião, que a ação não poderia substituir os recursos ainda disponíveis no TSE. No último dia 19, o partido recorreu: pediu que a decisão fosse revista ou que o caso fosse levado a plenário.

O que alega a coligação de Paes

Na votação de 4 de outubro, Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes obteve 42,76%. Como nenhum dos candidatos havia alcançado a maioria absoluta, a eleição inicialmente seguiria para o segundo turno. O cenário mudou após o TSE confirmar o indeferimento da candidatura de Garotinho e determinar a anulação dos 274.411 votos recebidos pelo ex-governador.

Com a nova totalização, Ruas passou a ter 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para ser declarado eleito no primeiro turno. O PSD, partido de Paes, contesta justamente essa mudança no cálculo, sob o argumento de que a anulação posterior dos votos de Garotinho não poderia afastar a necessidade de uma nova votação.

A controvérsia envolve a definição da maioria absoluta necessária para a eleição de governador. O PSD sustenta que os votos atribuídos a Garotinho, que disputou a eleição com a candidatura sob análise judicial, deveriam continuar integrando a base de cálculo para determinar a necessidade de segundo turno, mesmo após sua anulação definitiva.

Na avaliação do partido, a exclusão posterior desses votos não poderia modificar o resultado da apuração realizada no dia da eleição nem prejudicar os eleitores que escolheram o candidato.

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