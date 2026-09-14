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justiça MPE pede investigação de ex-A Fazenda Rico Melquíades por coação eleitoral Caso será enviado à PF para apuração de possível crime eleitoral por uso de "violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido"

O Ministério Público Eleitoral (MPE) em Alagoas instaurou, nesta segunda-feira, um procedimento para investigar o influenciador e ex-A Fazenda Rico Melquiades por coação eleitoral após a publicação de um vídeo nas redes sociais no último sábado. Na postagem, ele diz não querer petistas trabalhando na casa dele.

No vídeo, aparecem quatro mulheres próximas ao influenciador.

Ele pergunta, então, quem paga o salário delas e passa a questioná-las sobre a preferência partidária. Em seguida, Melquiades se dirige a uma das trabalhadoras, identificada como Manuela, e passa a associá-la ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O influenciador depois afirma repetidas vezes que funcionaria estaria demitida:

“Não quero petista aqui dentro [de casa]. Você é PT, Manuela? Responda. Você vai ser PT, Manuela? Está demitida. Traga a sua carteira [de trabalho]. Vai para a rua, viu? Pode trazer a sua carteira”, afirmou o influenciador no vídeo.

O caso, agora, segundo o MP, será encaminhado à Polícia Federal (PF) para apuração na esfera criminal, diante da "possível incidência do artigo 301 do Código Eleitoral". Trata-se de usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido.

A pena para este crime é reclusão de até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

— É inaceitável que alguém se valha da posição de empregador, do poder econômico e da dependência decorrente da relação de trabalho para constranger trabalhadores em razão de suas escolhas políticas. Emprego e salário não podem ser usados como instrumentos para impor, direcionar ou tentar interferir no voto de ninguém. Uma conduta dessa natureza viola a liberdade de escolha do eleitor e exige uma resposta firme do Ministério Público Eleitoral — afirma Marcial Duarte Coêlho, procurador regional eleitoral em Alagoas.

O Ministério Público Eleitoral disse ainda que buscará também providências junto à Justiça Eleitoral para impedir a continuidade ou repetição da conduta.

Procurada, a defesa de Rico Malquiades não se manifestou até a publicação desta matéria.

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