MPF cria canal para denunciar e identificar extremistas em Brasília

O Ministério Público Federal (MPF) criou um canal de comunicação especial para receber informações e denúncias que ajudem a identificar os extremistas que participaram dos atos golpistas deste domingo em Brasília. A Procuradoria-Geral da República (PGR) preparou o espaço que deve ser acessado por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, um dos aplicativos do Ministério. A medida pretende ainda encontrar policiais suspeitos de envolvimento nos atos violentos.

Todo o material que for enviado será analisado em regime de prioridade pelo MPF, conforme determinação do procurador-geral da República, Augusto Aras.

O procurador já acionou a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF (Sppa), para que atue com objetivo de preservar as provas necessárias à punição dos infratores a partir de apurações a serem conduzidas pelos respectivos procuradores naturais dos casos.

Através do formulário enviado, é possível anexar arquivos e enviar relatos ou informações. As pessoas podem solicitar que os dados pessoais sejam mantidos em sigilo.

A providência é semelhante a uma iniciativa adotada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos após a invasão do Capitólio, há dois anos quando eleitores de Donald Trump não aceitavam a eleição de Joe Biden.

Além deste canal, é possível denunciar também os terroristas por meio de um perfil no Instagram, o @contragolpebrasil, que foi divulgado pelo influenciador Felipe Neto e pelo deputado federal André Janones.

