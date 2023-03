A- A+

crime MPF investiga deputado estadual que levou obra de Hitler para Assembleia do Mato Grosso do Sul João Henrique Catan (PL) comparou o governo do estado ao período da Alemanha Nazista e criticou a proibição da venda de "Mein Kampf"; lei proíbe divulgação do nazismo no Brasil

O deputado estadual do Mato Grosso do Sul João Henrique Catan (PL-MS) se tornou réu em uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) após levar uma cópia do livro Mein Kampf (Minha Luta), de Adolf Hitler, e a exibir no plenário da Assembleia Legislativa durante um discurso na tribuna. A denúncia ao órgão foi feita pelo deputado estadual do Rio Grande do Sul Leonel Radde (PT). De acordo com o petista, o parlamentar deve perder o mandato. A cassação também foi defendida por uma série de grupos da sociedade civil como o Judeus pela Democracia. Há diversos precendentes que criminalizam a publicação do livro de Hitler no país, a lei 7.716/1989 proíbe “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular” relacionados ao nazismo.

"Absurdo! Deputado do Mato Grosso do Sul, João Henrique (PL), exaltou Adolf Hitler na tribuna. O nosso Mandato Antifascista fez uma denúncia ao MPF. Não podemos aceitar esse crime! O Brasil exige a cassação de João Henrique!", escreveu Radde no Twitter.

Ao GLOBO, o MPF confirmou a denúncia, que ainda está na fase inicial de investigação.

Na terça-feira (7), Catan comparou a situação do estado do sul-mato-grossense ao incêndio do parlamento alemão, o Reichstag — ocorrido em 1933 e que serviu como oportunidade para Hitler fechar o regime, suspendendo o exercício da fiscalização do poder público por parlamentares.

Em seguida, o deputado estadual criticou os precedentes criminais que envolvem as vendas do livro de Hitler no país e segurou uma cópia do livro do ditador nazista:

"É com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o parlamento europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro, que se inspira no modelo romano germânico. Era o que tinha, senhor presidente, para encaminhar o voto favorável a aprovação do requerimento."

No Rio de Janeiro, desde 2016, o Tribunal de Justiça (TJ-RJ) proibiu a divulgação do livro e o Ministério Público ficou autorizado a apreender edições da obra.

Em nota, Catan manteve a postura e voltou a comparar o governo estadual ao regime nazista: "Hitler anulou o parlamento colocando fogo no prédio, o Governo do Estado de MS ateou fogo no parlamento estadual construindo sua base para que renunciem ao exercício e independência da atividade parlamentar. A crítica revela que a democracia no nível estadual está fragilizada, de maneira disfarçada, institucionalizada, legalizada pelo governador do Estado, pela coalisão, está entrando em autofagia, ao queimarem a independência do parlamento estadual", escreveu.

