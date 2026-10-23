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eleições 2026 MPT acusa supermercados Rede Mix, na Bahia, de assédio eleitoral por uso de uniformes com número 22 Promotoria foi à Justiça para que grupo suspenda uso de camisas. Empresa argumenta que número 22 faz referência a aniversário da rede

O Ministério Público do Trabalho (MPT) pediu que a Justiça conceda liminar determinando que os supermercados Rede Mix, na Bahia, suspendam o uso de uniformes estampados com o número 22, sob pena de multa diária de pelo menos R$ 50 mil.

Com 20 unidades na Região Metropolitana de Salvador, a empresa argumenta que o número tem como referência o aniversário do grupo, mas a promotoria enxergou assédio eleitoral contra os trabalhadores durante o período das eleições de 2026. Segundo o MPT, a iniciativa pode influenciar ou constranger empregados em suas convicções políticas.

A promotoria afirma que, além de uma denúncia inicial sobre o caso, recebeu representações acompanhadas de fotografias relatando que trabalhadores vinham sendo compelidos a usar as camisas perante colegas, clientes e o público em geral.

Segundo a procuradora Manuella Gedeon, que assina ação, a campanha de aniversário foi intensificada em pleno período eleitoral, o que gerou questionamentos sobre possível associação entre a identidade visual adotada pela empresa e mensagens de caráter político-eleitoral.

Antes de levar o caso a Justiça, o MPT fez uma recomendação à Rede Mix para que a empresa revisasse as campanhas que contivessem referências passíveis de interpretação política, mas uma fiscalização constatou que a empresa continuou com o uso dos uniformes.

O caso ganhou as redes sociais. Uma das publicações foi do cantor João Cavalcanti e do instrumentista e sanfoneiro Marcelo Caldi, que publicaram vídeo falando sobre o caso.

"Nos chamou muita atenção quando a gente chegou a um supermercado muito conhecido aqui em Salvador e estavam todos os funcionários com uma camisa escrito 22. Eu já vi comemorarem efeméride de 25, 20 anos, datas redondas, mas 22 eu achei curioso", disse Cavalcanti na publicação.

Em nota, a Rede Mix afirmou que ainda não foi notificado sobre o processo e ressaltou que o 22 estampado nas camisetas dos funcionários faz referência ao aniversário da empresa, celebrado anualmente entre o final de setembro e novembro.

No Instagram, a empresa publicou um vídeo resgatando imagens dos aniversários de anos anteriores.

A empresa também informou que atendeu à solicitação do MPT, apresentando documentação referente às campanhas institucionais de aniversário realizadas em anos anteriores, "que demonstram a continuidade dessa prática de comunicação da empresa".

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