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eleições 2026 MPT apura carta do Supermercados Zona Sul enviada a funcionários em defesa de "voto consciente" Documento não cita partido ou candidato, mas fala em "reconhecer o esgotamento de um ciclo"

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) informou nesta sexta-feira que registrou uma Notícia de Fato (NF) para apurar o envio de cartas pelo Supermercados Zona Sul a seus funcionários, às vésperas da eleição, que defendem o "voto consciente" e que "chegou a hora de mudar". O caso foi antecipado pelo blog do colunista Ancelmo Gois.

Assinado pelo presidente da empresa, o documento não cita diretamente nenhum candidato. Na carta, ele diz que o Brasil vive um "esgotamento ético, moral e de modelo".

"Reconhecer o esgotamento de um ciclo não significa perder a esperança. Significa compreender que insistir nos mesmos erros não produzirá resultados diferentes", diz o texto.

O Globo procurou o Supermercados Zona Sul, mas a empresa não comentou.

Veja a carta na íntegra:

"Temos a sensação de que o Brasil atravessa um momento particularmente difícil de sua história, marcado por uma crise que vai muito além das dificuldades econômicas e das disputas políticas. Vivemos um ESGOTAMENTO ÉTICO, quando os princípios, a coerência e o comportamento com o interesse público parecem ceder espaço a conveniências, interesses particulares e à ausência de responsabilidade. Um ESGOTAMENTO MORAL, quando a sociedade começa a se acostumar com situações que deveriam causar indignação, quando a confiança nas instituições e em suas lideranças se deteriora. E, talvez o mais preocupante, um ESGOTAMENTO DO MODELO — político, econômico e institucional. Um modelo que parece ser incapaz de oferecer respostas consistentes aos desafios do País, promover crescimento sustentável, recuperar a confiança, valorizar o trabalho e construir perspectivas reais para as próximas gerações. Não se trata apenas de construir governos, partidos ou ideologias. Trata-se de reconhecer que nenhuma nação consegue avançar de forma duradoura quando a ética perde espaço, a responsabilidade se dilui e os modelos de gestão deixam de responder às necessidades da sociedade. O Brasil tem recursos, capacidade produtiva e talentos, que demonstram diariamente sua disposição para trabalhar e superar dificuldades. O que precisamos é transformar esse potencial em prosperidade, com instituições confiáveis, responsabilidade fiscal, segurança jurídica, justiça social e lideranças comprometidas com o interesse coletivo. O País precisa de uma mudança de postura, de prioridades e de modelo. Reconhecer o esgotamento de um ciclo não significa perder a esperança. Significa compreender que insistir nos mesmos erros não produzirá resultados diferentes. Talvez o grande desafio do Brasil, neste momento, seja justamente este: recuperar valores, reconstruir a confiança e encontrar caminhos capazes de devolver à sociedade a perspectiva de um futuro melhor. Porque um país não se transforma verdadeiramente sem antes reconhecer que chegou a hora de mudar. Vote consciente".

Na Bahia, MPT vê assédio

Em Salvador, o Ministério Público do Trabalho (MPT) pediu que a Justiça conceda liminar determinando que os supermercados Rede Mix, na Bahia, suspendam o uso de uniformes estampados com o número 22, sob pena de multa diária de pelo menos R$ 50 mil.

Com 20 unidades na Região Metropolitana de Salvador, a empresa argumenta que o número tem como referência o aniversário do grupo, mas a promotoria enxergou assédio eleitoral contra os trabalhadores durante o período das eleições de 2026.

Segundo o MPT, a iniciativa pode influenciar ou constranger empregados em suas convicções políticas.

A promotoria afirma que, além de uma denúncia inicial sobre o caso, recebeu representações acompanhadas de fotografias relatando que trabalhadores vinham sendo compelidos a usar as camisas perante colegas, clientes e o público em geral.

Segundo a procuradora Manuella Gedeon, que assina ação, a campanha de aniversário foi intensificada em pleno período eleitoral, o que gerou questionamentos sobre possível associação entre a identidade visual adotada pela empresa e mensagens de caráter político-eleitoral.

Antes de levar o caso a Justiça, o MPT fez uma recomendação à Rede Mix para que a empresa revisasse as campanhas que contivessem referências passíveis de interpretação política, mas uma fiscalização constatou que a empresa continuou com o uso dos uniformes.

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