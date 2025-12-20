MRE: Cúpula do Mercosul aprova comunicado conjunto de presidentes e declarações especiais

A- A+

O Ministério de Relações Exteriores (MRE) informou há pouco que foram aprovados neste sábado, 20, durante a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, três documentos: o comunicado conjunto dos presidentes dos Estados Partes do Mercosul, a declaração especial dos presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados sobre a Questão das Ilhas Malvinas e a declaração especial sobre proteção à infância.



A Cúpula, que ocorreu no Belmond Hotel Cataratas, dentro do Parque Nacional do Iguaçu e a menos de 1 quilômetro das quedas d'água, se encerrou há pouco com a passagem de bastão da Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul para o Paraguai.

