Ministério da Defesa Múcio avisa a Lula que fica no comando da Defesa Ministro havia sinalizado desejo de deixar a pasta, mas voltou atrás após pedido do presidente

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que permanecerá no cargo. Ele havia sinalizado o desejo de deixar a pasta, após dois anos de agenda intensa e esforços para pacificar a relação do governo petista com as Forças Armadas, em especial após os atos golpistas de 8 de janeiro.

Segundo interlocutores, Múcio já havia, inclusive, esvaziado as gavetas do seu gabinete e aguardava um chamado de Lula para uma conversa definitiva. No encontro, na sexta-feira passada, o presidente teria dito a ele que não aceitaria sua demissão e pediu que permanecesse no cargo até menos até o fim deste ano.

Múcio agrada aos chefes das Forças Armadas, que demonstraram contrariedade à possibilidade de o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Na avaliação de militares, por ser amigo pessoal de Lula, o atual ministro tem mais forças para defender os interesses dos quartéis.

A possibilidade de Alckmin assumir a Defesa tem sido discutida nos bastidores do governo como parte da reforma ministerial. A ideia seria oferecer o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta atualmente comandada pelo vice, a um partido aliado.

Em conversas reservadas, Múcio tem dito que o presidente precisa encontrar alguém com perfil "paciente" para substituí-lo no posto. A avaliação de interlocutores do ministro da Defesa é que o cargo precisa ter um nome de peso, uma vez que necessita ter o respeito das tropas.

Ao assumir o cargo, Múcio precisou contornar desconfianças mútuas diante da suspeita de envolvimento de militares em tentativa de golpe. Com o avanço das investigações e a prisão de oficiais das Forças Armadas, o ministro costuma repetir que as práticas ilícitas foram cometidas por indivíduos, numa tentativa de blindar a instituição da vinculação com atos antidemocráticos.

