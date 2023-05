Mucio diz ter despolitizado Forças Armadas: "Atividade político-partidária anda longe dos quartéis"

A- A+

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que a atividade político-partidária anda longe dos quarteis e que os militares possuem alto grau de disciplina. Múcio participa de uma audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara ao lado dos comandantes das Três Forças.

— A atividade politico-partidária anda longe dos quarteis, como deve ser. Nossos miliatres possuem elevado grau de disciplina. Tem comandantes competentes e comprometidos que lideram com responsabilidade seus subordinados em todos os níveis e são conscientes de sua responsabilidades perante a pátria à qual servem com dedicação — afirmou o ministro em sua fala inicial.

A audiência ocorre para discutir as prioridades do Ministério da Defesa para o ano de 2023. O comandante do Exército, general Tomás Miguel Paiva, da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno fizeram uma apresentação das características de cada Força, dos seus projetos estratégicos e defenderam aumento de investimentos para compra de equipamentos.





Na sequência, o ministro e os comandantes responderão perguntas feitas pelos deputados. Há duas semanas, Mucio e os comandantes cumpriram agenda semelhante na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

