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Política Mucio relata cenas de horror na Venezuela O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, retornou de uma missão oficial à Venezuela com um diagnóstico dramático sobre os efeitos do terremoto que devastou parte do país

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, retornou de uma missão oficial à Venezuela com um diagnóstico dramático sobre os efeitos do terremoto que devastou parte do país. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, ele relatou que a tragédia já contabiliza cerca de dois mil mortos e aproximadamente 30 mil desaparecidos, além de uma destruição em larga escala. "É uma tristeza, uma coisa inacreditável. Eles não têm mais onde botar os corpos", afirmou.

Segundo o ministro, a prioridade neste momento é o atendimento emergencial às vítimas, o que ainda impede o início de um plano de reconstrução. "Não tem ainda como se discutir um programa de reconstrução, porque agora é um trabalho de emergência, procurar quem morreu, quem está vivo", disse. José Mucio informou que cerca de 65 mil imóveis foram danificados, incluindo edifícios que permaneceram de pé, mas terão de ser demolidos devido aos graves comprometimentos estruturais.

O Brasil já mobilizou uma ampla operação de ajuda humanitária. De acordo com o ministro, foram enviados cinco aviões KC-390 carregados com água, alimentos e medicamentos, além de equipes da Defesa Civil e do Hospital de Campanha da Marinha, que continua sendo ampliado para atender a demanda. A missão brasileira também contou com a participação da vice-presidente da Caixa Econômica Federal e do secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades. "Está um trabalho muito bem coordenado, com um nível de solidariedade muito alto", destacou.

José Mucio revelou ainda que recebeu manifestações de apoio de empresas, sindicatos, associações e profissionais de saúde de diversos estados brasileiros interessados em colaborar com a Venezuela. Segundo ele, o desafio agora é organizar essa rede de solidariedade. "Voltei para ordenar o que fazer e dar direção a essas pessoas que querem ajudar", explicou.

O ministro também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha de perto a situação e determinou o apoio imediato do Brasil ao país vizinho. Embora não tenha confirmado uma futura visita presidencial, José Mucio disse acreditar que o chefe do Executivo manterá o compromisso com a assistência humanitária. "Tenho certeza de que o presidente vai estar presente. O Brasil vai estar presente", concluiu.

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