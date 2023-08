A- A+

DEFESA Múcio se reúne com ministro da Justiça e PF após pedir lista de militares que estiveram com hacker Ministro da Defesa almoçará com Dino e irá a sede da Polícia Federal em Brasília

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, terá agendas com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e irá à sede da Polícia Federal (PF) em Brasília nesta quarta-feira (23), após pedir à PF acesso aos nomes de militares que se encontraram com o hacker Walter Delgatti no ano passado supostamente para descredibilizar as urnas eletrônicas.

Múcio e Dino almoçarão juntos no Ministério da Defesa. À tarde, Múcio vai a PF conversar com o diretor-geral da instituição, delegado Andrei Passos Rodrigues. A liberação dos nomes ao Ministério da Defesa depende de autorização do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

À CPI dos Ataques Golpistas, o hacker afirmou ter ido cinco vezes ao Ministério da Defesa por recomendação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Diante dos dados que eles enviarem, tomaremos todas as providências que forem necessárias — disse Mucio ao Globo no início da semana.

Com a ampliação do número de militares que ocuparam cargos no governo Bolsonaro na condição de investigados, o ministro José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas conversaram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado no Palácio do Alvorada. Múcio frisou a Lula que não quer tratar a todos como suspeitos, mas que serão tomadas providências com aqueles que tiverem cometido irregularidades.

Em encontro fora da agenda, o presidente ouviu do comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica; o tenente-brigadeiro de ar Marcelo Kanitz Damasceno, levaram a Lula a mensagem de que, interessa às Forças que os fatos sejam esclarecidos e as condutas sejam individualizadas.

https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/08/23/mucio-se-reune-com-ministro-da-justica-e-com-pf-apos-pedir-lista-de-militares-que-se-reuniram-com-hacker.ghtml

Veja também

CPI do 8 de Janeiro "Se quiserem, façam outra CPI", diz presidente da CPI sobre inclusão do caso da joias