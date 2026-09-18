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Ministério da Defesa

Mucio tem celular clonado e criminoso pede contribuição para evento

Foram disparadas mensagens para contatos da agenda do ministro da Defesa

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O golpista enviou mensagens para números da lista de contatos do ministro José Múcio com pedido de contribuições para um evento beneficente.O golpista enviou mensagens para números da lista de contatos do ministro José Múcio com pedido de contribuições para um evento beneficente. - Foto: assessoria Ministro José Mucio Monteiro

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, teve o celular clonado na manhã desta sexta-feira. O golpista enviou mensagens para números da lista de contatos do ministro com pedido de contribuições para um evento beneficente.

A assessoria de Mucio confirmou o episódio. Uma mensagem postada no status do Whatsapp do titular da Defesa também fala do caso: “O celular do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, foi clonado na manhã desta sexta-feira. Pedimos que desconsiderem mensagens recebidas solicitando contribuições financeiras ou quaisquer outras ações. As providências já foram tomadas para o restabelecimento do número.”

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Na mensagem disparada para alguns contatos da agenda do ministro, o golpista passa o contato de uma pessoa chamada Pedro Reis, que seria sobrinho do ministro.

"Bom dia, tudo bem? Vou fazer um evento, vou te enviar o convite será um prazer você está , o Pedro Reis, organizador vai entrar em contato com você ok, ele tentou entrar em contato com você e deu caixa postal. Vou te enviar o número dele. Você chama ele", afirma.

Na continuação da mensagem, o golpista cita a necessidade de uma contribuição de R$ 5. "Será um evento. Vou estar ajudando crianças esperança do instituto criança esperança cada convidado meu, está fazendo a doação no valor de 5 reais, conto com a sua presença."

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