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Ministério da Defesa Mucio tem celular clonado e criminoso pede contribuição para evento Foram disparadas mensagens para contatos da agenda do ministro da Defesa

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, teve o celular clonado na manhã desta sexta-feira. O golpista enviou mensagens para números da lista de contatos do ministro com pedido de contribuições para um evento beneficente.

A assessoria de Mucio confirmou o episódio. Uma mensagem postada no status do Whatsapp do titular da Defesa também fala do caso: “O celular do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, foi clonado na manhã desta sexta-feira. Pedimos que desconsiderem mensagens recebidas solicitando contribuições financeiras ou quaisquer outras ações. As providências já foram tomadas para o restabelecimento do número.”

Na mensagem disparada para alguns contatos da agenda do ministro, o golpista passa o contato de uma pessoa chamada Pedro Reis, que seria sobrinho do ministro.

"Bom dia, tudo bem? Vou fazer um evento, vou te enviar o convite será um prazer você está , o Pedro Reis, organizador vai entrar em contato com você ok, ele tentou entrar em contato com você e deu caixa postal. Vou te enviar o número dele. Você chama ele", afirma.

Na continuação da mensagem, o golpista cita a necessidade de uma contribuição de R$ 5. "Será um evento. Vou estar ajudando crianças esperança do instituto criança esperança cada convidado meu, está fazendo a doação no valor de 5 reais, conto com a sua presença."

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