A- A+

operação venire Múcio tentou buscar informações de prisão de Mauro Cid com Alexandre de Moraes Nesta quarta-feira (3), Lula será recebido pelo general Tomás Miguel Paiva no Quartel-General do Exército em Brasília

O ministro da Defesa José Mucio Monteiro procurou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para saber mais detalhes sobre a decisão de prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quarta-feira (3). Como mostrou a colunista Bela Megale, Mauro Cid foi preso pela Polícia Federal dentro da Vila Militar em Brasília, onde o tenente-coronel mora. Até o começo da manhã, Mucio e Moraes ainda não tinham conversado.

Para integrantes do Ministério da Defesa, ainda é cedo para avaliar eventuais reflexos da prisão de Mauro Cid na relação entre governo e militares.

Múcio tem reunião com presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta quarta-feira. O encontro será uma conversa prévia que antecede o almoço de Lula com Alto Comando do Exército nesta quarta-feira. Na mesma data da prisão do militar que foi um dos principais auxiliares de Bolsonaro, Lula será recebido pelo comandante da Força, general Tomás Miguel Paiva no QG do Exército em Brasília.

A agenda faz parte de uma série de gestos de aproximação entre Palácio do Planalto e as Forças Armadas. Em março, Lula foi recebido para um almoço na sede da Marinha.

Veja também

Operação Venire Bolsonaro preso ou inelegível? Veja o que pode acontecer com ex-presidente após operação da PF