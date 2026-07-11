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Eleições 2026 Mudar a rota também é uma possibilidade de fortalecer a liderança Eduardo da Fonte pode abrir mão de candidatura ao Senado e solucionar impasse na federalção

A governadora Raquel Lyra (PSD) e o deputado Eduardo da Fonte (PP) se reúnem neste sábado pela terceira vez na mesma semana.

O encontro, focado no desenho da majoritária, busca consenso na União Progressista e solução para o impasse entre Da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), favorito da gestora.

Raquel Lyra abriu o leque de opções após o presidente do PP recusar o convite duas vezes e flertar com a oposição liderada pelo ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Caso Da Fonte abra mão da vaga ao Senado, não seria uma derrota, mas um recuo estratégico. Assumiria o papel de pacificador, mesmo após ter o nome chancelado pela federação por cinco votos a favor e nenhum contra.

O deputado sinalizou mudar o tom quando, por telefone, declarou apoio "incondicional" à reeleição da governadora. Na segunda, em Brasília, enquanto o União Brasil de Antônio de Rueda e Fernando Filho cravava a aliança, o PP de Ciro Nogueira e Da Fonte calibrava os termos.

Se abrir espaço para Miguel Coelho - primeiro a apoiar Raquel Lyra no 2º turno de 2022 e reconstruir pontes com o palácio - Da Fonte não sai menor. Ele se cacifa para reeleição robusta à Câmara Federal, levando de novo o filho Lula da Fonte.

A demonstração de força política ficou evidente na quarta edição do evento "Papo que transforma", em Águas Belas, no Agreste. Reuniu deputados, prefeitos, vereadores e outros líderes.

Se destravar o nó da aliança, mostra que pode sair da peça principal ainda com fôlego para dominar o restante do tabuleiro na federação.

Escuta no Sertão

O pré-candidato ao governo João Campos estará neste sábado em Petrolina, Sertão. É a primeira passagem pela cidade do programa de escuta popular “Chega Junto”. É também a primeira vez na região desde que o grupo Coelho migrou para a governadora Raquel Lyra. Líderes históricos do PSB garantem festa para recebê-lo.

Punição light

A senadora Teresa Leitão, que já presidiu o PT no estado, observa que o partido tem sido “mais light" na punição a quem não segue as resoluções. E registra que o presidente municipal, Osmar Ricardo, foi o primeiro a dizer que vai às ruas com Raquel Lyra.

Articulação

Enquanto a União Progressista disputa espaço, o senador Fernando Dueire trabalha. Articulou e aprovou, na Comissão de Assuntos Econômicos, autorização de empréstimo de US$ 96 milhões para obras de infraestrutura no Cabo. A relatoria foi de Teresa Leitão.

Só um ao Senado

A Federação Psol-Rede anuncia na segunda a data da convenção para oficializar a chapa majoritária: o ex-vereador do Recife Ivan Moraes (Psol) como pré-candidato ao governo e Alice Gabino (Rede) na vice. Para o Senado, apenas Paulo Rubem Santiago (Rede).

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