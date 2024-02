Mulher cai de árvore e sofre perfuração no pulmão em ato de Bolsonaro

A- A+

Uma mulher foi socorrida após cair de uma árvore e sofrer uma perfuração no pulmão durante um ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, nesse domingo (25). O acidente aconteceu na Praça Geremia Lunardelli, próxima à Avenida Paulista.

Equipes do Choque da Polícia Militar prestaram os primeiros socorros à manifestante e a estabilizaram em uma viatura. O acesso do Samu e do Corpo de Bombeiros foi impossibilitado devido a multidão. A mulher foi levada à Unidade de Resgate para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A manifestação deste domingo na Avenida Paulista, convocada por Jair Bolsonaro (PL) contou com o maior número de apoiadores do ex-presidente desde as eleições de 2022. O cálculo é do grupo de pesquisa Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, que compila dados do gênero desde setembro daquele ano.

Desde então, este é o sexto ato bolsonarista com presença estimada pelo mesmo método utilizado pelos pesquisadores. Os 185 mil manifestantes que foram à Paulista neste domingo superaram o ato pelo Dia da Independência na Praia de Copabacana, no Rio, em setembro de 2022, quando foram contabilizados 64,6 mil presentes.

O convite para o ato numa das mais emblemáticas vias da capital paulista surgiu após a PF implicar Bolsonaro e a cúpula de seu governo em uma suposta tentativa de golpe.

Entre as provas já divulgadas estão um texto, encontrado na sala de Bolsonaro na sede do PL em Brasília, com argumentos para a decretação de estado de sítio e de uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Além do vídeo de uma reunião ministerial datada de 5 de julho de 2022 na qual Bolsonaro instiga seus ministros a lançarem ataques contra o sistema eleitoral. As imagens foram citadas pela PF como indício de uma suposta "dinâmica golpista" dentro do governo, no âmbito de um inquérito que tramita no STF.

