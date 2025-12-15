A- A+

VÍDEO Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e acusa Moraes de 'abuso de autoridade' Segundo Rebeca, a medida configura um "cenário de exceção" e viola direitos fundamentais. "Não sou investigada, não sou acusada, não sou ré em processo algum

A mulher do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), Rebeca Ramagem, publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 15, em que afirma ter tido as contas bancárias bloqueadas e diz estar "pagando um preço" por ser casada com o parlamentar.

Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal que apurou a trama golpista e fugiu do Brasil em setembro, com destino a Miami, nos Estados Unidos (EUA).

No vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Rebeca afirma que está nos EUA com a família e atribui o bloqueio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), embora diga não ter tido acesso a qualquer decisão formal ou a informações oficiais sobre o caso.

Procurado por meio do STF, Moraes ainda não se manifestou.

"Eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo. Trata-se de um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ‘ao que tudo indica’ porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim", afirmou.

Segundo Rebeca, a medida configura um "cenário de exceção" e viola direitos fundamentais. "Não sou investigada, não sou acusada, não sou ré em processo algum.

A única razão aparente para tal medida é o fato de estar nos Estados Unidos com a minha família. Sou casada em regime de separação total de bens e tenho absoluta independência financeira", declarou.

Ela disse ainda que os recursos bloqueados são fruto de sua trajetória profissional. "Todos os meus recursos, conseguidos ao longo de uma vida, representam trabalho, esforço e o compromisso que sempre tive com o serviço público. Tudo isso está sendo tirado de mim", completou.

Nesta segunda-feira, ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça seja notificado para formalizar o pedido de extradição de Alexandre Ramagem.

Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do STF compartilhe com o ministro os documentos necessários para que o pedido de extradição seja protocolado. Esse é o primeiro passo para o cumprimento dos trâmites de extradição.

