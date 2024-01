A- A+

BRASIL Mulher é presa por ameaça na área externa do STF durante ato que lembrou o 8 de janeiro Detida ameaçou 'contaminar o ambiente com gás antraz', um agente biológico letal utilizado em ataques terroristas

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (8), na área externa do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a realização dos atos pela democracia que marcaram a efeméride do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas na capital federal. Segundo nota da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), a detida é suspeita de ameaça terrorista e desacato.

Ainda de acordo com a corporação, policias militares do 1º Batalhão foram acionados por testemunhas que presenciaram a mulher "agredindo policiais judiciários" próximo à sede da Corte. A PM-DF informa ainda que a presa ameaçou "contaminar o ambiente com gás antraz", um agente biológico letal utilizado em ataques terroristas.

Ao chegarem ao local, os agentes "colheram informações sobre as características da autora" e a encontraram dentro de um carro. Durante a abordagem veicular, os policiais encontraram um spray de pimenta e uma máquina de choque.



Segundo a PM-DF, a mulher também desacatou os policiais militares e judiciários. Ela foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia, mas o caso acabou encaminhado à Polícia Federal (PF), onde será devidamente registrado.

Nesta segunda-feira, foram realizados atos pela democracia no Supremo e no Congresso Nacional. A segurança da Esplanada dos Ministérios foi reforçada, com cerca de 2 mil policiais militares e 250 membros da Força Nacional patrulhando a região.

