BRASIL Mulher presa diante do STF diz que discutiu com policiais após ser impedida de ver ato pelo 8/1 Apontada como autora de "ameaça terrorista" pela PM-DF, professora foi autuada por desacato e liberada

A professora de história presa na área externa do Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira disse ter discutido com policiais ao ser impedida de assistir à cerimônia que marcou a efeméride dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.



De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), a mulher de 57 anos seria suspeita de ameaçar "contaminar o ambiente com gás antraz", agente biológico letal utilizado em ataques terroristas.

Levada à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), a professora relatou que a confusão teve início quando ela foi impedida de entrar no evento, restrito a convidados. Em seguida, de acordo com o depoimento, a mulher disse aos militares que eles foram omissos na ocasião da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, no ano passado.

Após depor, a professora foi presa em flagrante pelo crime de desacato, assinou um termo circunstanciado — uma espécie de registro do crime considerado de menor potencial ofensivo — e foi liberada.

Em nota, a PM informou que os agentes do 1º Batalhão foram acionados por testemunhas que presenciaram “a mulher agredindo os policiais judiciários e ameaçando contaminar o ambiente com gás Antraz”. Segundo a corporação, eles, então, “colheram informações sobre as características da autora e a encontraram dentro de um carro”.





Durante a abordagem veicular, foram encontrados um spray de pimenta e uma máquina de choque. Inicialmente, a mulher chegou a ser conduzida à 5ª Delegacia de Polícia, mas o caso acabou encaminhado à Polícia Federal (PF), onde foi devidamente registrado.

Nesta segunda-feira, foram realizados atos pela democracia no STF e também no Congresso Nacional, para relembrar a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes, há um ano. A segurança da Esplanada dos Ministérios foi reforçada, com cerca de 2 mil policiais militares e 250 membros da Força Nacional patrulhando a região.

