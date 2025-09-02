Mulher que xingou Flávio Dino em avião é indiciada pela Polícia Federal
Enfermeira Maria Shirlei Piontkievicz tentou agredir o ministro durante voo de São Luís a Brasília
A mulher que hostilizou o ministro Flávio Dino dentro de um avião em São Luís (MA) foi indiciada pela Polícia Federal. A confusão ocorreu pouco antes da decolagem do voo para Brasília na tarde desta segunda-feira.
A mulher foi identificada como Maria Shirlei Piontkievicz, conforme mostrou a Coluna do Lauro Jardim. Aos berros, ela partiu para cima de Dino e tentou agredi-lo, mas foi contida pelo segurança do ministro. Ela gritou que "não respeita esse tipo de gente" e que "este avião está contaminado".
Ela também perguntou: "onde o comunismo deu certo?". Dino, que já foi governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, e ficou calado.
O voo partiu de São Luís rumo a Brasília por volta das 16h40. Quando o voo chegou à capital do país, ela foi levada por agentes da PF para prestar esclarecimentos.