BRASIL Mulher que xingou Flávio Dino em avião é indiciada pela Polícia Federal Enfermeira Maria Shirlei Piontkievicz tentou agredir o ministro durante voo de São Luís a Brasília

A mulher que hostilizou o ministro Flávio Dino dentro de um avião em São Luís (MA) foi indiciada pela Polícia Federal. A confusão ocorreu pouco antes da decolagem do voo para Brasília na tarde desta segunda-feira.

A mulher foi identificada como Maria Shirlei Piontkievicz, conforme mostrou a Coluna do Lauro Jardim. Aos berros, ela partiu para cima de Dino e tentou agredi-lo, mas foi contida pelo segurança do ministro. Ela gritou que "não respeita esse tipo de gente" e que "este avião está contaminado".





Ela também perguntou: "onde o comunismo deu certo?". Dino, que já foi governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, e ficou calado.

O voo partiu de São Luís rumo a Brasília por volta das 16h40. Quando o voo chegou à capital do país, ela foi levada por agentes da PF para prestar esclarecimentos.

