Mulher trans, Duda Salabert pode fazer campanha com escolta e coletes à prova de bala

Primeira mulher transexual a concorrer à prefeitura de uma capital, a candidata Duda Salabert (PDT) falou sobre a violência política que sofre desde 2020, quando se elegeu a um cargo eletivo pela primeira vez.



Diante das ameaças de morte que recebe recorrentemente, a deputada federal pode vir a fazer sua campanha este ano com escolta e uso de colete à prova de bala. Em 2022, Duda votou nas eleições majoritárias fazendo uso de colete.

— Desde a minha candidatura em 2018, as eleições pelas quais passei, foram marcadas por violência política —disse Duda em coletiva de imprensa neste domingo.

Em 2022, no mês que antecedeu as eleições, Duda recebeu cinco ameaças. Por este motivo, foi orientada a usar colete durante o primeiro turno.



A orientação partiu da Guarda Municipal, Polícia Federal e Polícia Militar, afim de impedir possíveis ataques que pudessem por a segurança de Duda em risco.

No ano passado, quando já era deputada federal, um de seus ameaçadores foi preso.



William Maza dos Santos, 20 anos, foi detido por ser suspeito de integrar um grupo que utilizava a Discord para agredir e estuprar menores de idade.



Segundo a parlamentar, ele a perseguia desde 2020, ano em que foi eleita vereadora de Belo Horizonte.

Assim como nas eleições anteriores, Duda, que prega a sustentabilidade, não fará uso de material impresso. Ou seja, sua campanha não terá panfletagem ou uso de santinhos.

—Farei uma campanha lixo zero, sem imprimir um panfleto, um adesivo, um santinho. Sou a única deputada da história eleita sem imprimir nenhum papel —disse.

Neste domingo, a convenção partidária do PDT oficializou o nome de Duda Salabert na corrida à Prefeitura de Belo Horizonte. Seu vice será o professor de história e pedetista Francisco Foureaux.

A convenção contou com a presença do ministro da Previdência Social, o presidente licenciado do PDT Carlos Lupi, que falou sobre a importância do partido de estar sempre na vanguarda.



Segundo ele, a sigla elegeu o primeiro senador negro e agora poderá eleger a primeira prefeita transexual.

Em 2022, Duda foi uma das duas primeiras mulheres transexuais a ser eleita ao Congresso Nacional. Neste mesmo pleito, Erika Hilton (PSOL-SP) conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo.

