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Política Mulheres para vaga aberta no STF: quantos ministros Lula ainda pode indicar no quarto mandato? Se confirmar todas as indicações projetadas, Lula poderá ser responsável pela escolha de quase um terço dos ministros do Supremo

A expectativa em torno das indicações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá fazer ao Supremo Tribunal Federal ( STF) tem gerado debates entre a sociedade civil e políticos nos últimos dias. A principal pressão ocorre a respeito da vaga aberta desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em 2025. Mas, além desta cadeira, Lula também poderá indicar até outros três ministros.

O cálculo considera a vaga aberta pela saída de Barroso e as aposentadorias previstas de Luiz Fux, em 2028, Cármen Lúcia, em 2029, e Gilmar Mendes, o decano do tribunal, em 2030.

O petista deve escolher um nome ainda em 2026, buscando um acordo para aprovação do magistrado no Senado. Integrantes do governo ouvidos pela colunista Bela Megale, do GLOBO, avaliam que a jurista Edilene Lobo aparece como a mais cotada para a Corte.

Pela regra atual, ministros do Supremo são obrigados a se aposentar aos 75 anos. Depois desse primeiro bloco de saídas, a próxima aposentadoria compulsória será a de Edson Fachin, em 2033. Os demais integrantes da Corte poderão permanecer no tribunal por mais de uma década, caso não decidam antecipar a aposentadoria.

As três vagas correspondem a quase um terço das 11 cadeiras do STF e ainda podem ser ampliadas caso algum ministro decida deixar o tribunal antes de completar 75 anos.

Lula também chegou a defender reforma do judiciário, mandato para ministro do STF ao afirmar que a "credibilidade" da Corte estava "baixa". O presidente também defendeu que a escolha de ministros não fique restrita ao presidente e chegou a citar a criação de um conselho:

— Eu acho que não pode ser só o presidente que indique. Acho que nós temos que criar um critério de como envolver a sociedade civil para que a gente indique alguém que não seja só da vontade do presidente ou da OAB. Que seja alguém que passe por um crivo de um colegiado, que a gente vai ter que pensar como criar, para que aquela pessoa não seja mais um cara indicado pelo presidente, então tem que votar com o presidente. Não é assim que funciona — afirmou em 27 de setembro.

Mulher negra no STF

Meses antes, Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias à vaga deixada por Barroso, mas sofreu uma derrota histórica ao ter o nome rejeitado pelo Senado em abril.

Messias recebeu 34 votos a favor, sete a menos do que o necessário, e 42 contrários. A rejeição intensificou a pressão de integrantes do governo, do Congresso e do próprio STF para que o presidente reeleito reconsidere sua escolha. No terceiro mandato, Lula também indicou Cristiano Zanin e Flávio Dino para a Corte.

Em meio à pressão feita ao presidente, a ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal Marina Silva (Rede-SP) endossou uma ação de movimentos da sociedade civil pela nomeação de uma mulher negra na vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). Em um vídeo, Marina declarou que as mulheres negras não se sentem representadas no poder, apesar de serem maioria no país.

— Nós somos mais da metade da população brasileira e não nos sentimos representadas na quantidade que merecemos — diz Marina Silva em um vídeo da iniciativa Mulheres na Justiça, idealizada pelas organizações Justa, Fórum Justiça e Themis.

O STF nunca teve uma ministra negra em sua composição e, atualmente, conta apenas com Cármen Lúcia como a única mulher da Corte.

Além de Marina, nomes como a advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lucia Santana e a advogada Dora Cavalcanti também participam da ação. Elas defenderem também a escolha de três mulheres para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

— Juristas negras qualificadas não faltam. Falta vontade política — afirma Vera Lucia em trecho da divulgação.

O presidente do STF, Edson Fachin, também se posicionou a favor da indicação de uma mulher negra para a Corte e afirmou que há magistradas negras a altura do cargo na Corte.

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