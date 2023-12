Multidão se reúne no Pina, na segunda noite da Virada Recife 2024

A- A+

A segunda noite de shows do Virada Recife 2024 arrastou uma verdadeira multidão, no último sábado (30), nos três polos onde a festa acontece: Morro da Conceição, Ibura e Pina. O prefeito do Recife, João Campos (PSB) visitou os locais e conversou com o público presente, con=merciantes e demais trabalhadores envolvidos nos festejos.

No polo principal, no bairro do Pina, Zona Sul da capital, Campos visitou a central de videomonitoramento do Centro de Operações do Recife (COP) , bem como a central de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Priscila Senna, Gerlane Lops, MC Elvis, Geraldinho Lins e Ivete Sangalo foram alguns dos destaques da noite. O público estimado foi de cerca de 250 mil pessoas.

"A área útil aqui é de 50 mil metros quadrados. O coração do Marco Zero tem 3 mil metros quadrados. Aqui é uma área 15 vezes maior do que o Marco Zero do Recife. Isso mostra o tamanho da festa", destacou o prefeito.

"A gente teve um cuidado muito grande, com várias secretarias atuando, de ter segurança. São mais de 500 pessoas na segurança. Estão de parabéns. Enquanto muita gente está aqui aproveitando, tem gente trabalhando para tornar isso possível e gerar renda", concluiu.

A empregada doméstica Eliane Gomes, 42 anos, mora no Morro da Conceição desde que nasceu. Ela participou da festa no morro na sexta (29) e no sábado (30). "Está muito legal a programação, tudo muito bom mesmo. Depois de muito tempo, voltou isso ao Morro. Parabéns ao prefeito e a sua equipe pela organização", comentou ela enquanto aguardava, ansiosa, pela apresentação do cantor Almir Rouche.

No Ibura, Josilene Maria do Monte, 57, aproveitou os dias de folga como cuidadora para vender pastéis e salgados na festa da virada. "Toda a Prefeitura está de parabéns, o prefeito João Campos e toda a sua equipe, por tudo o que ele já fez aqui no Ibura e agora pelo Réveillon também. A atenção que estão dando aqui a gente, a fiscalização, tudo, não temos do que reclamar", disse ela ao som da banda Sassarico.

E no polo Pina, a área reservada a pessoas com deficiência foi um sucesso à parte. Priscilla Mesquita, 31 anos, é professora de dança e é uma pessoa com deficiência intelectual. De acordo com ela, o espaço foi aprovado pelos usuários: "Estou achando tudo muito bom e organizado. Esses eventos também servem para lutarmos por respeito às nossas diferenças". No Pina, a atração mais aguardada da noite foi a cantora Ivete Sangalo, que fez muita gente pular, dançar e cantar junto.

Grade de programação do Virada Recife 2024 para este domingo (31)

Polo Pina

Conde;

André Rio;

Alceu Valença;

Mari Fernandez;

Felipe Amorim.

Polo Lagoa do Araçá (Rua Nova Verona)

Millena Dantas;

Bia Villa Chan;

Ed Carlos;

Rafa Lira;

Lekinho Campos;

Dj Pepe Jordão nos intervalos.

Polo Ibura (Avenida Pernambuco)

Roginho;

JP Gomes;

Samba Pernambucano: Belo Xis, Ramos Silva e Wellington do Pandeiro;

Banda Kitara;

Sem Compromisso;

Dj Vibra nos intervalos.

Veja também

INFRAESTRUTURA Prefeitura do Recife entrega área beneficiada pelo Programa Mais Vida, no Ibura