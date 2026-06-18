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Política Municípios vão quebrar com os reajustes do Congresso Nacional, afirma prefeito de João Pessoa Léo Bezerra foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Enfrentando uma crise em seu partido, o PSB, o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, tem buscado conscientizar a classe política em Brasília sobre as consequências dos diversos projetos de reajustes salariais de categorias e servidores. Segundo ele, os parlamentares não podem votar pensando nas eleições, pois corre-se o risco de quebrar as prefeituras em todo o país. “Os municípios já não aguentam mais”, disse Bezerra, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

O senhor tem criticado bastante a postura do Congresso Nacional quanto às votações de reajustes salariais de diversas categorias. Essa medida prejudica as prefeituras?

Exatamente. Eu tenho ido muito a Brasília, tenho conversado muito com ministros. Ultimamente, são aprovados projetos e quem paga a conta são os municípios. O que nós estamos fazendo, através da Frente Nacional dos Prefeitos, é entrar nessas discussões. De onde e como vão vir esses recursos? Os municípios já não aguentam mais. E estamos trazendo a discussão da questão do transporte público, que hoje praticamente são os municípios que vêm custeando, e não é justo. Tem que ser governo federal, governo estadual e os municípios fazendo esse custeio.

Mas em ano eleitoral, o Congresso vai se dispor a não conceder esses reajustes e desagradar ainda mais as categorias profissionais?

Mas não adianta fazer leis e botar a responsabilidade para os municípios. Tem que fazer a lei e dizer de onde vão vir os recursos. Médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, todas as categorias estão procurando o Congresso Nacional e aprovando algumas leis. A gente está cobrando que o governo federal e o governo estadual também possam ajudar os municípios. Não é só fazer leis, e sim dizer como esses recursos vão chegar aos municípios. Essa é a maior preocupação de todos os prefeitos em todas as rodas de conversa de que participo, não só na Paraíba, mas no Brasil todo. O assunto é um só: até onde vamos chegar? Isso vai quebrar as prefeituras. Não é justo. Antes de aprovar essas leis, as prefeituras têm que ser consultadas.

O senhor inclusive assumiu a Prefeitura de João Pessoa em abril. Como pegou as contas?

Na verdade, eu faço parte da prefeitura há seis anos, ao lado do ex-prefeito Cícero Lucena (MDB), que entregou o cargo para ser pré-candidato a governador da Paraíba. Eu acompanhava a prefeitura desde que assumimos. Graças a Deus, nós pegamos uma prefeitura enxuta, que tem muito a desenvolver, que tem diversos programas novos. Tem muita coisa para ser feita ainda, e tem muita coisa que já foi feita. Pegamos uma prefeitura organizada, bem estruturada e estamos tocando as obras.

Recentemente repercutiu o vídeo de um estudioso criticando a cidade, que teria ficado caótica, violenta e poluída. Como o senhor respondeu a essa crítica?

Não quis responder a esse estudioso para não dar ibope ao que ele estava falando. A resposta que eu tenho para dar é: venha conhecer nossa cidade, nossa orla, nosso centro, venha viver o dia a dia de João Pessoa. Não estou querendo questioná-lo, não quero dar mais mídia a ele, ele já teve a mídia que merece. Em João Pessoa, o desenvolvimento é coordenado, é organizado, nós temos uma prefeitura, um governo do Estado, temos o governo federal, que trabalha ativamente no nosso município. Então, antes de falar, que ele venha conhecer. É só isso que tenho para falar.

Mas a cidade teve um aumento do fluxo turístico, o que acarreta também em problemas. Qual a sua ideia de desenvolvimento para o fortalecimento do município na área industrial e também na área de serviços, como o turismo?

Na verdade, a gente tem que ter um turismo responsável. É isso que buscamos todos os dias em João Pessoa. Por isso estamos em parceria com o governo estadual, que está viabilizando novos resorts aqui na nossa orla, mas também conversando com donos de hotéis, bares e restaurantes, com o Sesc e com o Senac. Eu tenho a ideia de que o turismo só vai ser bom para o turista quando for bom para o cidadão de João Pessoa. Por isso estamos tomando todas as medidas de trânsito, na melhora do fluxo, no transporte. A gente tem que desenvolver isso verdadeiramente: um turismo responsável, cuidando da nossa cidade.

O senhor falou que tem um governo do Estado, mas o atual governador é oposição ao seu grupo. Ainda assim essas parcerias existem?

Existiram muitas parcerias com o ex-governador João Azevêdo (PSB), a gente jamais esconderia isso, até porque eu sou a principal testemunha dessa parceria entre governo e prefeitura. Ainda estou aguardando isso por parte do novo governador Lucas Ribeiro (PP), que prometeu ajudar na questão das chuvas e que, até agora, os recursos não chegaram. Ele nos prometeu ajudar na questão do São João, e também ainda não chegou esse recurso. Estamos aguardando essa parceria.

As pesquisas têm mostrado um cenário acirrado na Paraíba, entre o governador Lucas e o antecessor do senhor, o ex-prefeito Cícero Lucena. Vai ser assim até o final?

Na verdade, nós não analisamos pesquisa. Claro que a gente acompanha todas elas, tanto internas como externas e de outros agrupamentos políticos. Vejo essa situação com muita naturalidade. A verdadeira pesquisa é o sentimento da rua. E, em João Pessoa, o clima é muito propício ao ex-prefeito Cícero Lucena. Ele é um parceiro, mostrou isso pelos seis anos que estive ao seu lado à frente da Prefeitura de João Pessoa. Temos diversos equipamentos ainda para serem entregues, ele tem uma história, tem um legado e está colocando seu nome à disposição do povo da Paraíba.

O senhor é do PSB, que em Pernambuco brigou pelo apoio exclusivo do presidente Lula (PT). Isso acontecerá também na Paraíba?

A gente ainda está aguardando um posicionamento do PT. Só então teremos esse cenário verdadeiramente sobre qual é o impacto do presidente no nosso município e na Paraíba, a partir do momento em que o PT se decidir verdadeiramente no âmbito federal.

Mas ele já gravou um vídeo para o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que é candidato à reeleição...

Estamos aguardando a decisão do PT. É do cenário político mesmo. Eu vi o vídeo divulgado nos últimos dias pelo presidente Lula falando sobre seu apoio ao senador Veneziano. Estamos aguardando qual vai ser a decisão nacional, respeitando cada partido. Mas a pré-campanha do prefeito Cícero já está nas ruas, não só de João Pessoa, mas de toda a Paraíba.

O apoio do presidente Lula não seria um trunfo decisivo?

Em João Pessoa, o presidente ganhou a última eleição por cerca de mil votos. E aí o peso vai depender das ações do governo federal, do investimento que ele vem fazendo em toda a Paraíba. Nos resta aguardar a decisão do presidente e de seu partido. Mas eu não poderia dizer que é imprescindível. Isso vai depender do PT. O ex-prefeito Cícero Lucena já colocou seu nome. Independentemente de ter ou não o apoio do PT, a campanha dele já está na rua. Então fica difícil mensurar.

E quanto ao PSB, o senhor tem enfrentado certo atrito com o partido desde que assumiu, correto?

Na verdade, estou um pouco incomodado dentro do PSB. Recentemente, dois dos três vereadores do partido assinaram um movimento com a bancada de oposição. Nem o PL fez isso. Eu não estou conseguindo entender. O ex-governador João Azevêdo e eu estamos tentando chegar a um denominador comum no voto para senador. Esses gestos não estão vindo por parte do PSB. Os gestos que eu tive nos últimos dias foram: um pedido para eu sair da presidência do partido. Depois, os vereadores começaram a fazer oposição à nossa gestão, mesmo eu sendo do PSB. Em diversas reuniões do PSB, meu nome é tratado como oposição.

No passado, o senhor já foi expulso e depois voltou para o PSB...

Só espero que eu não seja expulso mais uma vez desse partido. Já fui expulso uma vez, foram dias traumáticos, e para voltar para o PSB eu fui convencido pelo ex-governador João Azevêdo. Eu tinha saído com ele para o Cidadania e voltei com ele para o PSB. E agora confesso a você que não estou me sentindo bem, estou me sentindo escanteado e tenho certeza, pois é público e notório, que vários filiados e amigos da direção do PSB foram perseguidos. Não consigo entender o que o PSB quer. Eles querem meu voto para senador com João, mas não querem me dar apoio na Prefeitura de João Pessoa. Não estou me sentindo confortável. Estou fazendo um esforço muito grande para não ser indelicado com o PSB. Mas o que o partido tem feito comigo nos últimos tempos não é justo.

Já levou essa situação ao presidente nacional do PSB, João Campos?

Não levei. Estou esperando essa conversa com o ex-governador João Azevêdo, que é um amigo, e tenho certeza que ele vai me ouvir. E aí nós vamos tomar a melhor decisão.

Mas se o senhor está encontrando tanta dificuldade no PSB, por que insiste em ficar no partido?

Em respeito a um gestor que hoje está na condição de pré-candidato a senador. Em respeito a ele ainda estou aguentando isso tudo. Eu tenho que dizer muita coisa a ele, ele tem que ouvir muito a minha pessoa. Eu sei que tenho muita coisa para ouvir dele também, sei de tudo que ele fez por mim, mas não está sendo justo o que eu estou passando. Não recebi uma ligação de ninguém me dando apoio em momento algum.

Um caminho seria se filiar ao MDB, a exemplo do ex-prefeito Cícero Lucena?

Cícero sempre me deixou à vontade. Acho que o melhor para a Paraíba é Cícero no governo e Léo na Prefeitura de João Pessoa. Mas, em respeito a João, estou esperando essa conversa. Estou esperando essa conversa para, de maneira madura e serena, a gente chegar a um denominador comum. Se der certo, partimos juntos. Se não der certo, partimos juntos também. Agora, nossa amizade é inabalável.

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