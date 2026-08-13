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Muro da Embaixada dos EUA em Brasília é pichado com frases contra a guerra

Funcionários trabalhavam na limpeza no fim da manhã desta quinta-feira (13)

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Manifestantes picham muro da embaixada dos EUAManifestantes picham muro da embaixada dos EUA - Foto: TV Globo/Reprodução

O muro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília amanheceu pichado com mensagens contra a guerra. O país trava uma batalha com o Irã desde fevereiro deste ano.

Políciais militares estiveram no local, mas não houve prisões. "Os EUA fazem guerra e lucram com a morte", diz uma das mensagens. A mesma frase foi replicada em inglês: "The USA makes war and profits from death".

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Funcionários trabalhavam na limpeza no fim da manhã desta quinta-feira(13).

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