Brasil
Muro da Embaixada dos EUA em Brasília é pichado com frases contra a guerra
Funcionários trabalhavam na limpeza no fim da manhã desta quinta-feira (13)
O muro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília amanheceu pichado com mensagens contra a guerra. O país trava uma batalha com o Irã desde fevereiro deste ano.
Políciais militares estiveram no local, mas não houve prisões. "Os EUA fazem guerra e lucram com a morte", diz uma das mensagens. A mesma frase foi replicada em inglês: "The USA makes war and profits from death".
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Funcionários trabalhavam na limpeza no fim da manhã desta quinta-feira(13).