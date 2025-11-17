A- A+

rio de janeiro Muro do Bope X emboscada do CV: o que falta esclarecer após chefe da PM contradizer Castro Em depoimento ao MPRJ, Marcelo Cobarge disse que "não é verdade que os policiais do Bope tenham se posicionado previamente na Serra os Misericórdia para fazer o que é conhecido como 'troia'"

O comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tenente-coronel Marcelo Corbage, desmentiu a afirmação do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), de que a estratégia "muro do Bope" teria sido planejado para encurralar traficantes e evitar confrontos em áreas com moradores.

O que disse Corbage

Em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), "não é verdade que os policiais do Bope tenham se posicionado previamente na Serra os Misericórdia para fazer o que é conhecido como 'troia'" - um tipo de emboscada ilegal em que policiais ficam escondidos para atacar suspeitos.

O que disse o governador

A declaração do comandante contradiz o principal argumento do governador do Rio e seus aliados para explicar o fato de os confrontos terem ocorrido na área de mata, onde posteriormente foram encontrados dezenas de corpos. "Os confrontos estão acontecendo, e não vou dizer 100% porque pode ter acontecido um ou outro, mas majoritariamente em área de mata. Foi pensado para encurralá-los lá para que a população sentisse o mínimo possível", disse Castro.

O secretário da Polícia Militar do Rio, Marcelo de Menezes, afirmou em entrevista que houve "incursão de tropas do Bope na área mais alta da montanha da Serra da Misericórdia, que divide esses dois complexos (Penha e Alemão), operando o que a gente chamou de 'Muro do Bope'".

O que falta esclarecer?

Não está claro se policiais se posicionaram previamente no alto da mata ou se foram induzidos pelos criminosos para o confronto na região. Corbage afirmou que os "criminosos" teriam ido para a mata com o objetivo de se antecipar aos policiais civis e pegá-los desprevenidos.

"Imagens de drone mostram criminosos se deslocando ordenadamente para a Vacaria, claramente com a intenção de preparar uma emboscada para as forças de segurança. Em razão de relativa falta de resistência, os policiais civis foram progredindo, sendo atraídos para uma armadilha", afirmou.

O que é o "Muro do Bope"?

O "Muro do Bope" foi, na prática, uma linha de contenção formada por agentes de segurança para empurrar os suspeitos para o topo do morro. Ainda de acordo com o secretário da PM, a operação teve 60 dias de planejamento. O Estado diz que a estratégia foi necessária para avançar sobre um território dominado pelo crime organizado.



