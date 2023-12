A- A+

BRASIL Músico e militante antirracista: quem é o homem que levou tapa no rosto de Ciro Gomes Tiê Rocha chamou o ex-presidenciável de 'bandido' durante show em Fortaleza

Neste domingo, o ex-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, agrediu um homem durante um show de samba em Fortaleza (CE) após ter sido chamado de "bandido". O vídeo, que mostra Tiê Rocha, de 30 anos, atacando o político, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira.

Morador de Fortaleza, o músico Tiê Rocha, de 30 anos, se identifica como um homem trans. Ele se descreve como "sertanejo, juremeiro, ativista lesbotransfeminista, ambientalista e antirracista". Atualmente, ele integra três grupos musicais — o Tambores de Safo, Batuque de Odê e o Bloco cola-velcro. Desde 2013, participa do carnaval cearense.

Apesar de não ser vinculado a nenhum partido político, Tiê Rocha vai às ruas em defesa de pautas raciais. Após a repercussão do caso, o músico afirmou que o estado do Ceará é um território quilombola e chamou Ciro de "coronel" e "latifundiário". O músico também disse que não irá se candidatar nas eleições de 2024, mas que apoia nomes afroindígenas e da comunidade LGBTQIA+.

"O tempo dos brancos já era. Somos nós no poder ou não será, apanho na cara com orgulho para defender o que é nosso e não faço isso para me eleger. Nós temos um projeto de nação", escreveu.



Nas fotografias, ele aparece usa um boné de apoio ao presidente Lula (PT), adversário de Ciro e que o derrotou nas últimas eleições e com quem o ex-governador rompeu.

Relembre o vídeo

Durante um show neste domingo, Ciro Gomes agrediu Tiê Rocha ao ser provocado pelo músico.

“Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”, afirmou Tiê.

“Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”, responde Ciro sendo rebatido em seguida:

"Tu é bandido", disse, que logo em seguida recebe um tapa no rosto.

Nas imagens, não é possível ver o momento do tapa devido à movimentação do celular, mas na sequência Ciro afirma que revidou o tapa. O ex-presidenciável do PDT estava acompanhando o prefeito da cidade, José Sarto.

"Tu deu na minha cara, seu racista?", questionou ele.

“Para você aprender a me respeitar”, respondeu Ciro, que deixa o local em seguida.

