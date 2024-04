A- A+

O empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), disse, na própria rede social, que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é um "homem corajoso". O comentário se deu após o parlamentar publicar o vídeo do discurso feito por ele em novembro de 2023 na Cúpula Transatlântica, evento da Organização das nações Unidas (ONU).



Durante sua declaração, Nikolas criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um "ladrão que deveria estar preso".

Protagonizando um embate com o ministro do STF Alexandre de Moraes, considerado pelo bilionário um "ditador", Musk elogiou o deputado compartilhando o vídeo.



Na publicação, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu que durante o evento teve a oportunidade de "contar ao mundo o que realmente está acontecendo no Brasil" e criticou o pedido da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF de investigação sobre o discurso.

Ainda na Cúpula Transatlântica, participando como jovem líder, Nikolas atacou a esquerda que, para ele, tem o objetivo de "destruir a família", os conceitos de homem e mulher e "doutrinar" os jovens que "trocaram os conselhos de seus pais por professores que nunca os carregaram em seus braços".

O deputado também defendeu a criminalização do aborto e disse que é preciso formar juízes que "vão homenagear o magistério e fazer justiça, e não como alguns do STF que traíram o povo brasileiro e perseguiram seus oponentes políticos".

A "perseguição" que a direita afirma sofrer tem sido utilizada por parlamentares bolsonaristas para justificar viagens com o objetivo de "denunciar" a "censura e tirania" do Estado brasileiro, tanto por parte de Lula como de ministros do STF. O discurso foi alimentado pela crise entre Musk e Moraes, principalmente após o ministro incluir o bilionário no inquérito das milícias digitais como investigado por "dolosa instrumentalização" do X.

O bilionário tem criticado, desde sábado (6), as determinações de Moraes de suspensão de perfis de investigados por disseminação de fake news e atos antidemocráticos. Em uma publicação do magistrado, Musk sugeriu que os bloqueios eram "censura" e que o ministro deveria "renunciar ou sofrer um impeachment" por "trair" a Constituição brasileira.

