Na abertura do ano legislativo, Motta promete acelerar PEC da Segurança e fim da escala 6x1
As declarações ocorreram na tarde desta segunda-feira (2) durante solenidade do Congresso Nacional de inauguração dos trabalhos legislativos de 2026
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que deseja fazer de 2026 um ano de "serenidade, firmeza institucional e entregas concretas" e enumerou prioridades, como a PEC da Segurança, o fim da escala 6x1, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), os projetos sobre a inteligência artificial, a regulamentação dos data centers e a proposta de formalização do trabalho por aplicativo.
As declarações ocorreram na tarde desta segunda-feira (2) durante solenidade do Congresso Nacional de inauguração dos trabalhos legislativos de 2026. Na ocasião, também estavam presentes o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
"Inicio este novo ciclo com confiança e convicção de que seguiremos trabalhando com responsabilidade, espírito público e compromisso com a democracia", disse Motta, em discurso. "Que 2026 continue sendo um ano de entregas ao País, atendendo sempre as expectativas da população, em sintonia com as ruas."
Leia também
• Carlos Veras destaca compromisso com o Brasil na abertura do Ano Legislativo de 2026
• Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
• Comitê legislativo dos EUA aprova processo contra casal Clinton no caso Epstein
Ao longo do discurso, Motta elencou prioridades. "Logo após o carnaval avançaremos com a PEC da segurança pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta Casa tem um compromisso com essa PEC", disse. O presidente prosseguiu: "Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores".
Sobre o acordo Mercosul-UE, Motta afirmou: "No plano internacional, merece destaque a assinatura, em janeiro, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra".
Em seguida, o deputado mencionou os temas relacionados a novas tecnologias. "Queremos ainda apreciar o tema da Inteligência Artificial e nos debruçar sobre a matéria de incentivos aos Serviços de Datacenter, iniciativa que abre janela relevante de investimentos no País", afirmou. "Da mesma forma, vamos aprofundar as discussões sobre a relação entre trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais, buscando conciliar produtividade, direitos e desenvolvimento", acrescentou.