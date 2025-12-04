Na abertura do Conselhão, Gleisi Hoffmann destaca vitórias do governo em negociações com EUA
"Desfecho do caso representa uma vitória diplomática e pessoal de Lula", afirma a ministra
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que os últimos meses foram marcados por avanços políticos e diplomáticos relevantes para o governo, resultado direto da estratégia de diálogo retomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Gleisi, a recriação do Conselhão retoma a prática "que Lula inaugurou em seu primeiro mandato, por diálogo entre sociedade e o governo".
Ao abrir sua participação na 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), ela disse que o período recente mostrou "ganhos importantes para o País", citando desde a recuperação de espaços de participação social até a condução das negociações comerciais com os Estados Unidos.
A ministra lembrou que a última plenária do colegiado ocorreu "em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos", episódio que, segundo ela, testou a capacidade de resposta institucional do País. A seu ver, a articulação entre governo, Congresso e sociedade civil foi determinante para enfrentar a medida. "A mobilização da sociedade isolou os traidores e seus aliados aqui no Brasil", afirmou, ao comentar a reação das instituições.
Leia também
• Governo respeita Alcolumbre e repele insinuações de fisiologismo com Senado, diz Gleisi
• "Perde o Brasil", diz Gleisi sobre derrubada de vetos do licenciamento
• Em reunião com Motta, Gleisi diz que governo tem como prioridade projetos da área econômica
Gleisi destacou que, nos últimos quatro meses, Lula conduziu pessoalmente um processo contínuo de diálogo com Washington, o que resultou em avanços concretos. "O presidente estabeleceu um diálogo direto e ativo com o presidente Trump, que já resultou na retirada de parte significativa das tarifas", disse.
Para ela, o desfecho do caso representa "uma vitória diplomática e pessoal" de Lula, reconhecida por observadores internacionais. Gleisi afirmou que o presidente "não se curvou às pressões, para surpresa de muitos", reforçando seu compromisso histórico com a defesa do País.
A ministra também destacou que, paralelamente ao acordo comercial, "a justiça seguiu seu curso soberano", julgando e condenando, dentro do devido processo legal, os responsáveis por ataques à democracia. Segundo ela, o período recente consolidou avanços simbólicos e materiais, incluindo o retorno do Brasil ao mapa de segurança alimentar, que classificou como um dos marcos do atual governo.