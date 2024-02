A- A+

Brasil Na África com Lula, ministro não desfilará na Portela no sábado das campeãs Silvio Almeida (Direitos Humanos) interpretou o advogado abolicionista Luiz Gama no segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio; escola de samba ficou em quinto lugar e fará

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, não participará do desfile das campeãs do Grupo Especial das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro. O motivo para não acompanhar a Portela é uma viagem com o presidente Lula (PT) para a Etiópia, onde os dois participarão da 37ª Cúpula da União Africana.

"Nossas relações com os países africanos passam, necessariamente, pela defesa do direito humano ao desenvolvimento. A realização plena dos direitos humanos depende da existência de condições socioeconômicas que possam garantir dignidade a todas as pessoas e oferecer possibilidades para vislumbrar um futuro melhor" disse o ministro sobre a viagem, para a qual embarcou nessa quarta-feira (14).

Na noite desta segunda-feira, dois dias antes de ir à África, Silvio Almeida participou do desfile da Portela, quinta colocada no carnaval carioca. Na ocasião, ele interpretou o advogado abolicionista Luiz Gama no enredo “Um defeito de Cor”, inspirado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves.

Que lindo!



O @silviolual desfilando e representando uma das figuras mais emblemáticas na luta pela liberdade do povo preto, Luís Gama!



pic.twitter.com/05D9vlHC2f — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (@uneoficial) February 13, 2024

A obra é narrada na perspectiva de Luiza Mahin, mãe de Gama. Neste contexto, a Portela trouxe para a avenida a luta de outras mães negras espalhadas pelo país.

Ao Globo, o ministro de Lula afirmou ser uma grande satisfação participar desta apresentação:

"Eu me honro muito, é uma satisfação imensa pelo que Luiz Gama representa, não só para mim, mas para o Brasil. O patrono da abolição. O enredo é espetacular. É um livro maravilhoso, um dos maiores livros da literatura contemporânea."

Esta foi a primeira vez em que ele participou do carnaval do Rio. Anteriormente, havia desfilado algumas vezes na Vai-Vai, escola de samba paulistana que seu avô ajudou a fundar.

