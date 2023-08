A- A+

PRESIDENTE LULA Na África do Sul, Lula participará de "retiro de líderes dos Brics", veja a agenda desta terça-feira Presidente terá encontro também com empresários durante a cúpula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira da cúpula dos Brics na África do Sul. A agenda do brasileiro prevê a ida a um fórum com empresários e o retiro de líderes. No segundo evento, Lula, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o líder chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, poderão conversar de forma livre, tanto de forma coletiva como bilateral.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não foi à África do Sul. Putin, que tem contra si uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, participará de forma remota.

Antes dos eventos dos Brics, o presidente do Brasil terá um encontro com representantes do Congresso Nacional Africano. Em seguida, fará a sua live semanal. O retiro de líderes acontecerá à tarde. À noite, haverá um jantar de boas-vindas aos líderes dos Brics oferecido por Ramaphosa.



A cúpula vai até quinta-feira, quando haverá uma reunião com países convidados. Na quarta-feira, a cúpula acontecerá em duas sessões.

