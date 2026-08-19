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ELEIÇÕES 2026 Na Bahia, ACM Neto nega ligação com Overclean e promete controladoria estadual independente Operação da Polícia Federal (PF) que apura esquema de desvio de recursos públicos

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) negou nesta quarta-feira (19), qualquer ligação com a Operação Overclean e prometeu, caso seja eleito, dar autonomia à controladoria estadual.

Segundo ele, o órgão deverá contar com quadros técnicos e atuar sem interferência política na apuração de irregularidades.

"Eu não tenho nada a ver com a Overclean. Nunca tive nenhum envolvimento, nunca fui investigado, nunca houve nenhuma denúncia contra mim", declarou durante sabatina promovida pela TV Band, em Salvador.

A negativa ocorre em meio à repercussão das relações políticas atribuídas a Neto com o empresário José Marcos de Moura, conhecido como "Rei do Lixo", e dos vínculos de Moura com a família do candidato.

O empresário está entre as 25 pessoas indiciadas pela Polícia Federal no primeiro relatório da Overclean. A Procuradoria-Geral da República ainda decidirá se apresenta denúncia.

Em inquéritos separados no STF, são investigados os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Dal Barreto (União Brasil-BA), Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) e Vicentinho Júnior (PSDB-TO). Nenhum deles foi indiciado no primeiro relatório da Overclean.

Entre os integrantes da base de Jerônimo Rodrigues (PT) atingidos por outras fases estão os prefeitos de Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira (PT), e de Boquira, Alan Machado França (PSB).

Ambos foram afastados temporariamente em junho de 2025 e reintegrados aos cargos por decisão do STF em setembro daquele ano. O ex-prefeito de Paratinga Marcel Carneiro (PT), então nomeado para atuar na Secretaria de Relações Institucionais do governo estadual, foi alvo de buscas.

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