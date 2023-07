Na Câmara Municipal de SP, Bolsonaro distribui xingamentos e diz que Lula é 'jumento'

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro lotou a Câmara Municipal de São Paulo na tarde desta terça-feira, onde centenas de pessoas compareceram ao ato de filiação do vereador Fernando Holiday, antigo crítico do governo Bolsonaro, ao PL. O discurso do ex-presidente, que chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "analfabeto" e "jumento", teve outros ataques à esquerda e palavras de baixo calão.

— A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países do norte... Interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim?

Bolsonaro ofendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao criticar a Reforma Tributária. O governo federal pretende tributar fundos exclusivos, mirando na classe mais alta, a fim de tornar a tributação brasileira mais progressiva.

— Haddad comparando herdeiros a parasitas. Logo ele, que nunca trabalhou na vida — declarou, arrancando aplausos dos demais.

Ele também criticou a prisão de manifestantes que depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, e sugeriu protestos de rua para pressionar a Justiça pela soltura dos presos.

— Não vamos nos esmorecer. Ninguém vai pedir para que ninguém faça nada que vai colocá-lo em risco. Se falar em movimento de rua, se tiver um dia, tem que ser para pedir a liberdade do pessoal que está lá — afirmou, acrescentando: — Triste um país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude. Vontade de ser presidente novamente, não é verdade? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão.

O ex-presidente foi corrigido pelos próprios apoiadores ao afirmar que perdeu a eleição presidencial para Lula. Bolsonaro, inelegível por ter atacado o sistema de votação em 2022, nunca parabenizou o adversário pela vitória nas urnas.

"Mas o senhor não perdeu", gritaram os fãs que compareceram ao salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo para ver o ex-presidente, na tarde desta terça-feira.

— Eu não esperava perder as eleições — declarou, antes de ser corrigido pelos apoiadores que veem fraudes.

Além de Holiday e Bolsonaro, o evento contou com a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e deputados estaduais e federais da sigla. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tinha espaço à mesa central, mas não compareceu.

Holiday fez um discurso cheio de elogios a Bolsonaro e se comparou ao filho pródigo, cuja história é contada na Bíblia, que se arrepende dos seus atos para voltar ao lar de onde não deveria ter saído. Do púlpito, declarou diante de uma plateia cheia no salão nobre da Câmara:

— Para quem dizia que o senhor é racista e homofóbico, aqui está o senhor filiando um negro meio veado — discursou Holiday, arrancando risadas do público e do padrinho.

Holiday deve ajudar o partido a organizar a militância jovem. Seu plano é não concorrer à reeleição em 2024 e tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026.

O evento faz parte de um movimento de reposicionamento político de Holiday, que passou de crítico a apoiador de Bolsonaro em meados de 2022, antes da campanha eleitoral. O próprio vereador pediu ao ex-presidente sua presença no ato de filiação para selar sua "conversão" completa.

O vereador ascendeu à política como um dos principais nomes do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo de direita que se descolou de Bolsonaro em 2019, após tê-lo apoiado no ano anterior, e desde então mantêm uma militância crítica ao ex-presidente, e ainda mais ferrenha contra a esquerda. Ele deixou o MBL em 2021 por divergência de agenda com o grupo.

Agora, Holiday diz encarar com naturalidade a irritação de bolsonaristas contra sua chegada ao PL depois de ter um dia chamado Bolsonaro de "jumento" e "corrupto". Filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro definiu como "surreal" a notícia de que o vereador se filiaria ao PL com apoio do pai.

— Eu já esperava críticas, porque fui muito duro com ele (Bolsonaro), e desde o segundo turno até aqui venho tentando corrigir isso. Vou ter que me desculpar e pedir perdão outras vezes, e isso não vai bastar. Normal ter uma certa desconfiança (comigo) — afirmou Holiday.

