Na Casa Branca, Lula convidou Donald Trump a visitar o Brasil
Os dois se reuniram na quinta-feira nos Estados Unidos, em um encontro aguardado há meses pelo governo brasileiro
Em reunião na Casa Branca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para visitar o Brasil, de acordo com pessoas presentes. Os dois chefes de estado se reuniram na quinta-feira em Washington, em um encontro aguardado há meses pelo Palácio do Planalto.
Segundo relatos, o convite foi feito em um dos diversos momentos de descontração da conversa. Lula já havia chamado Trump a estar no Brasil em ligações telefônicas entre ambos.
Auxiliares de Lula afirmam que o líder americano agradeceu o convite, mas não respondeu concretamente se aceitava e se viria ao Brasil em algum momento.
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De acordo com ministros que acompanharam o encontro de Lula e Trump na Casa Branca na quinta-feira, e em outubro, na Malásia, relatam que dessa vez a interação pessoal entre os dois líderes foi mais próxima e descontraída, até pelo tempo, em pouco mais de três horas de reunião.
Em outubro do ano passado, a pedido do governo do Brasil, Trump encontrou com Lula, na 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco que reúne economias do Sudeste Asiático, na Malásia.