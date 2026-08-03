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PRESIDÊNCIA Na convenção, a promessa de ser o "Lulinha porreta" No ato que homologou a candidatura à reeleição, ontem, em São Paulo, o presidente Lula acenou a aliados e defendeu a soberania nacional

Na convenção que o PT homologou a candidatura do presidente Lula à reeleição, ontem, em São Paulo, o petista exaltou o vice Geraldo Alckmin e o ex-ministro Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, acenou ao eleitorado feminino e aos idosos e defendeu a soberania nacional.

O presidente abriu seu discurso com uma autocrítica e reclamou sobre a falta de mulheres na programação do evento. De improviso, o petista convocou a primeira-dama Janja da Silva para fazer um discurso antes dele: “Nós, mulheres, que fazemos marmita para nosso maridos, limpamos a casa, chegamos em casa às dez horas da noite, vamos te eleger”, disse Janja.

Antes da abertura oficial do evento, Marina Silva, Simone Tebet e Benedita da Silva participaram de entrevistas transmitidas ao vivo. Nos discursos oficiais, contudo, não havia mulheres escaladas. Antes de Lula, discursaram o presidente do PT, Edinho Silva; o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O presidente disse que, na tentativa de mudar o país, vai focar ainda mais nos programas sociais. “Não quero ser mais o presidente só do Bolsa Família", disse. Ele pretende também brigar com o Legislativo por causa das emendas.

“Vai ter briga com emenda parlamentar. Vai ter briga com o papel que tem o Poder Legislativo”, reforçou. Em tom descontraído, disse que em um possível quarto mandato não será um "Lulinha paz e amor", mas sim um "Lulinha porreta".

“Neste quarto mandato vocês vão ver. Eu não quero o Lulinha paz e amor. Quero o Lulinha porreta, que vai fazer o que a gente ainda não fez, porque o básico nós cuidamos”, afirmou o presidente.

Lula lembrou que está indo para a “sétima Copa do Mundo”, em referência ao número de eleições presidenciais disputadas desde 1989, e será tetra, otimista com a conquista do quarto mandato. “Todo mundo sabe que somos a única candidatura que não tem que contar uma mentira, uma inverdade nessa campanha. Não temos que inventar nada a dizer pro povo. Quem fez, pode prometer mais. Quem não fez, não tem o que prometer”, discursou o petista.

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