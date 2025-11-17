A- A+

COP30 Na COP30, Alckmin reforça meta de desmatamento zero e diz que Brasil reconhece responsabilidades Em discurso na abertura da plenária de alto nível no primeiro dia desta segunda semana, vice-presidente afirmou que a Amazônia é peça vital para o equilíbrio climático

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou a meta do governo federal de zerar o desmatamento ilegal até 2030 na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Em discurso na abertura da plenária de alto nível no primeiro dia desta segunda semana, afirmou que a Amazônia é peça vital para o equilíbrio climático.

"O tempo das promessas acabou. Cada grau a mais representa mais perdas e mais risco à vida dos especialmente dos mais vulneráveis", disse Alckmin. O vice-presidente pontuou que, em meio a tantos discursos, uma diretriz deve permanecer.

"Essa deve ser a conferência da verdade, da implementação, da responsabilidade do planeta que habitamos, com as pessoas que vivem e com as gerações que ainda virão", completou.

Alckmin disse que Brasil reafirmou compromisso com energia limpa, inclusão e justiça climática. "Somos pioneiros em biocombustíveis. Esse ano, o governo lula aumentou para 30% a participação do etanol na gasolina", lembrou. O vice-presidente afirmou que a COP30 deve ser marcada pela aceleração e entrega de resultados.

"Devemos deixar de debater metas e passar a cumpri-las. Somente em um mutirão lograremos mudar mentes e realidades", finalizou Alckmin.

