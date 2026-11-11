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cop31 Na COP31, Lula diz que brasileiros empunharam "armas da democracia" nas eleições Presidente discursou durante a Cúpula de Líderes, na abertura de reunião na Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, ao ir às urnas, o povo brasileiro empunhou as "armas da democracia" contra aqueles que negam as evidências da ciência e ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, a Amazônia, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do planeta. Ele discursou na manhã desta quarta-feira da abertura da 31ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP31) em Antália, na Turquia, em seu primeiro roteiro internacional após a reeleição, com foco na agenda climática e na aproximação comercial e diplomática com a Ásia.

No discurso, Lula ressaltou que uma "mobilização sem precedentes" na campanha de segundo turno mostrou que a luta contra a mudança do clima "vai além dos salões diplomáticos" e é também travada no voto. Ele citou o exemplo do pleito no Brasil e exortou os líderes internacionais a estarem "à altura" daqueles que se movimentam por um futuro "justo e sustentável".

— Não foi o triunfo de um partido político ou de um candidato, foi a escolha de um projeto de nação que tenha sustentabilidade como pilar. [Um projeto] dos indígenas que percorreram quilômetros para defender seus territórios, dos idosos que saíram de casa para evitar retrocessos em conquistas e direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações — disse. — O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável.

O presidente brasileiro foi convidado a dividir a mesa com o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na cerimônia de abertura, conduzida conjuntamente pelos dois países. Os três tiveram pronunciamentos anunciados. A fala na abertura, durante a Cúpula de Líderes, foi reservada a poucos chefes de Estado.

Na fala na abertura da cúpula, Lula foi aplaudido quando disse que a realização da próxima COP na Etiópia, na África, representa uma "oportunidade histórica" para garantir recursos a uma parte do planeta hoje "estrangulada pelo endividamento".

— A crise climática é também uma crise de injustiça, de injustiça de classe, de gênero e raça. Injustiça entre os países. Não faz sentido abandonar o princípio da responsabilidades comuns. Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos — ressaltou.

Lula foi apresentado como o presidente "que levou a COP para a floresta", em Belém (PA), no ano passado. O chefe de Estado brasileiro destacou que a cúpula na Turquia — terra em que se aproximam povos e culturas, segundo ele — "tem enorme significado simbólico" em um momento em que "divisões geopolíticas ressurgem em todo mundo". O presidente exaltou os frutos da COP no Brasil, mas cobrou que o tema da mudança do clima volte a ter "a atenção que merece".

— O planeta saiu da COP30 revigorado. Foi a maior participação popular, pela primeira vez indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos que têm floresta como casa ou causa ganharam protagonismo. Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início desse ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que reúnem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações — criticou.

No discurso, Lula disse que a transição energética passou a ser vista como "empecilho à segurança e à prosperidade" das nações. Ele reconheceu desafios econômicos relacionados à redução dos impactos ambientais, mas citou a ocorrência progressiva de eventos climáticos extremos pelo mundo.

— Com a guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã. Mas o planeta nao pode ficar à mercê de disputas hegemônicas. Secas, enchentes, incêndios e elevação do nível do mar já fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Famílias perdem vidas, casas, empregos e meio de subsistência — criticou.

Além do discurso de abertura, Lula participará de um evento sobre florestas e terá um encontro com representantes da sociedade civil brasileira e internacional na quinta-feira, quando também deverá fazer um pronunciamento.

Um dos principais objetivos da passagem pela COP31 é apresentar o chamado Mapa do Caminho Internacional, iniciativa da presidência brasileira da COP30 para orientar os países na elaboração de estratégias de afastamento dos combustíveis fósseis, respeitando as particularidades de cada economia. O governo chegou à Turquia com a intenção de levar propostas relacionadas à transição energética e ao combate ao desmatamento.

Outra prioridade é ampliar o apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo lançado pelo Brasil para financiar a conservação de florestas tropicais. O governo viajou para apresentar os avanços da iniciativa e atrair novos países parceiros, seja por meio de contribuições financeiras, seja por meio de investimentos.

Depois da Turquia, Lula segue para Manila, nas Filipinas, onde participará da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), de 13 a 15.

Em Manila, Lula também participará do Foro Empresarial Brasil-Filipinas. Será a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao país, que completa 80 anos de relações diplomáticas com o Brasil.

A viagem também marca o segundo ano consecutivo de participação de Lula na cúpula do bloco asiático. Em 2025, o presidente esteve no encontro a convite do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Neste ano, o convite partiu do presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

O Itamaraty vê a presença brasileira como uma oportunidade de estreitar as relações com os países do Sudeste Asiático, região considerada estratégica para o comércio exterior brasileiro. Em 2025, a Asean foi o quinto maior parceiro comercial do Brasil, com corrente de comércio superior a US$ 38 bilhões e saldo positivo de US$ 10 bilhões para o país. O bloco reúne mais de 700 milhões de habitantes e tem um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 4,25 trilhões.

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