Na Coreia do Sul, Lula encontra presidente e empresários do país

Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro com o presidente Lee Jae-myung nesta segunda-feira, 23

Confira a agenda do Presidente Lula na viagem à Coreia do Sul - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em viagem à Coreia do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro com o presidente Lee Jae-myung nesta segunda-feira, 23, além de encontro com empresários. Veja agenda completa:

- 10h (horário local) / 22h (horário de Brasília) - Cerimônia de deposição de oferenda floral, Cemitério Nacional de Seul.

- 10h30 (horário local) / 22h30 (horário de Brasília) - Cerimônia de boas-vindas, Casa Azul, Seul.

- 10h40 (horário local) / 22h40 (horário de Brasília) - Assinatura do livro de visitas e foto de boas-vindas.

- 10h45 (horário local) / 22h45 (horário de Brasília) - Reunião privada com o Presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung.

- 11h15 (horário local) / 23h15 (horário de Brasília) - Reunião ampliada com o Presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung, e comitiva.

- 12h15 (horário local) / 0h15 (horário de Brasília) - Cerimônia de assinatura de atos.

- 12h40 (horário local) / 0h40 (horário de Brasília) - Declaração à imprensa.

- 16h (horário local) / 4h (horário de Brasília) - Encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Coreia do Sul.

- 18h (horário local) / 6h (horário de Brasília) - Banquete de Estado.

- 20h15 (horário local) / 8h15 (horário de Brasília) - Cerimônia de troca de presentes.

