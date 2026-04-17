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Encontro

Na Espanha, Lula se reúne com chefes de Estado de esquerda para debater o avanço do extremismo

Em declaração à imprensa em Barcelona, presidente questionou o avanço do extremismo, que, segundo ele, não tem programas de futuro e foca apenas na destruição de instituições democráticas

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O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez durante uma cerimônia de boas-vindas por ocasião da visita do presidente brasileiro ao Palácio de Pedralbes, em Barcelona, em 17 de abril de 2026O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez durante uma cerimônia de boas-vindas por ocasião da visita do presidente brasileiro ao Palácio de Pedralbes, em Barcelona, em 17 de abril de 2026 - Foto: Oscar Del Pozo / RFI/ AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Espanha, onde irá participar do Fórum Democracia Sempre, que reúne chefes de Estado de esquerda para discutir formas de conter o avanço do extremismo no mundo. Segundo Lula, a iniciativa é importante, pois o número de progressistas liderando nações está "cada vez menor".

Lula destacou que, na primeira reunião do grupo, em 2023, os participantes buscaram evitar o termo progressistas, pois havia o interesse de se convidar o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

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Em declaração à imprensa em Barcelona, Lula questionou o avanço do extremismo, que, segundo ele, não tem programas de futuro e foca apenas na destruição de instituições democráticas.

"O extremismo negacionista, e que não tem nada concreto de novo, não tem um programa que possa mostrar algum despertar para o futuro e apenas no sentido destrutivo das instituições que existem. Por que as pessoas votam nisso?", disse Lula nesta sexta-feira, 17.

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