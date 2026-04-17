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Encontro Na Espanha, Lula se reúne com chefes de Estado de esquerda para debater o avanço do extremismo Em declaração à imprensa em Barcelona, presidente questionou o avanço do extremismo, que, segundo ele, não tem programas de futuro e foca apenas na destruição de instituições democráticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Espanha, onde irá participar do Fórum Democracia Sempre, que reúne chefes de Estado de esquerda para discutir formas de conter o avanço do extremismo no mundo. Segundo Lula, a iniciativa é importante, pois o número de progressistas liderando nações está "cada vez menor".

Lula destacou que, na primeira reunião do grupo, em 2023, os participantes buscaram evitar o termo progressistas, pois havia o interesse de se convidar o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Em declaração à imprensa em Barcelona, Lula questionou o avanço do extremismo, que, segundo ele, não tem programas de futuro e foca apenas na destruição de instituições democráticas.

"O extremismo negacionista, e que não tem nada concreto de novo, não tem um programa que possa mostrar algum despertar para o futuro e apenas no sentido destrutivo das instituições que existem. Por que as pessoas votam nisso?", disse Lula nesta sexta-feira, 17.

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