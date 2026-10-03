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ELEIÇÕES 2026 Na espontânea de 1º turno da Quaest, Lula passa de 31% para 35% e Flávio vai de 27% para 32% Brancos, nulos e nenhum saíram de 3% para 7%

Levantamento da Quaest divulgado neste sábado, 3, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 35% de votos na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. Ele tinha 31% na rodada anterior.



Também na espontânea, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, passou de 27% para 32%.



Brancos, nulos e nenhum saíram de 3% para 7%, enquanto indecisos caíram de 31% para 17%. Outros somam 9%.



O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

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